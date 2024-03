La Asociación El Ceibo volvió a ganar este viernes por la noche y consiguió su segunda victoria al hilo en la Conferencia Centro-Oeste de la Liga Federal. Se impuso por 68 a 54 ante Libertad de Sunchales en condición de visitante, en el marco de la tercera jornada de la fase regular.

El primer cuarto fue cuesta arriba para el equipo de Eduardo Blengini, pero pudo acortar distancias con la efectividad de Tomás Aimaretti y se fue a la banca solo dos puntos abajo, el parcial había sido 12 - 5 a favor de los sunchalenses y se cerró 19 a 17.

Con orden y efectividad El Ceibo empezó a construir su victoria neutralizando el ataque de los locales y sin dejar de sumar puntos por la rotación de sus jugadores. La táctica le dio tranquilidad y se fue al vestuario con un parcial de 20 a 7 a favor.

A diferencia del partido en Marcos Juárez el regreso para el tercer cuarto fue más regular. El Ceibo se quedó con la ventaja - aunque más corta - cerrando el capítulo 18 a 11, supo leer el partido y aprovechó las impresiciones del rival.

La presión fue en aumento en el último cuarto donde Libertad salió obligado a realizar un juego casi sin errores, pero imperó la constancia del equipo sanfrancisqueño. La Flor no ganó el cuarto, pero sí el partido ya que tuvo el temple para administrar la diferencia a su favor.

La fecha 4 no tendrá actividad puesto que El Ceibo quedará libre, luego jugará en el Antonio Cena frente a Almafuerte de Las Varillas el lunes 18.

Síntesis

Parciales: 19-17 / 26-37 / 33-55 / 54-68

Libertad 54: Franco Alasia 4, Santiago Benítez 2, Gabriel Peterlin 1, Mateo Ternavasio 1, Ramiro Rojo 0, Francisco Mines Garrido 14, Máximo Blangini 8, Máximo Barbieri 0, Saulo Bieschke 12, Esteban Ledesma 12 y Emanuel Córdoba 0. DT: Gustavo Lucato

El Ceibo 68: Lucca Brezzo 0, Emiliano Galtelli 12, Ignacio Zaffetti 0, Luciano García 11, Sebastián Fux 4, Tomás Silveira 8, Martín Sauco 11, Tomás Aimaretti 11, Juan Sebastián Frigerio 2, Pablo Grosso 9, Mateo Vazquez 0 y Matteo Blengini 0. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Hogar de los Tigres

3° fecha (Viernes)

Almafuerte 55-74 Bochas SC

Libertad 54-68 El Ceibo

Ctral. Argentino 68-90 9 de Julio (Morteros)

Libre: Argentino (Marcos Juárez)

Tabla

1. El Ceibo 5 pts. (2-1)

2. Almafuerte 5 pts. (2-1)

3. 9 de Julio (Morteros) 5 pts. (2-1)

4. Bochas SC 4 pts. (2-0)

5. Ctral. Argentino 4 pts. (1-2)

6. Argentino 2 pts. (0-2)

7. Libertad 2 pt. (0-2)

4° fecha (Miércoles)

21 hs Almafuerte vs. 9 de Julio (Morteros)

21.30 hs Libertad (Sunchales) vs. Ctral. Argentino

22 hs Bochas SC vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: El Ceibo