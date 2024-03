El Ceibo visita este viernes a Libertad de Sunchales en la continuidad de la Liga Federal de Básquet. Será a partir de las 21.30 horas y en el marco de la tercera jornada de la Conferencia Centro-Oeste.

El equipo de ‘Mara’ Blengini viene de ganar en Marcos Juárez ante Argentino, después de un inicio con derrota en el “Antonio Cena”. Será la oportunidad de continuar solidificando su juego fuera de casa y la chance de volver a sumar una victoria en la previa a la fecha libre.

Por su parte, el equipo aurinegro es conducido por Gustavo Lucato -ex Tiro Federal-. Perdió en su primera presentación y quedó libre en la segunda fecha; afronta esta competencia luego de haberse bajado de la Liga Argentina.

El partido se podrá ver en vivo online en la plataforma de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

Previa

Libertad: Franco Alasia, Santiago Benítez, Gabriel Peterlin, Mateo Ternavasio, Ramiro Rojo, Francisco Mines Garrido, Máximo Blangini, Máximo Barbieri, Saulo Bieschke, Esteban Ledesma, Emanuel Córdoba, Santino Fernández. DT: Gustavo Lucato

El Ceibo: Tomás Silveira, Luciano García, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Emiliano Galtelli, Juan Sebastián Frigerio, Pablo Grosso, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux y Matteo Blengini. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Hogar de los Tigres

Hora: 21.30

3° fecha (Viernes)

21 hs Almafuerte vs. Bochas SC

21.30 hs Libertad vs. El Ceibo

22 hs. Ctral. Argentino vs. 9 de Julio (Morteros)

Libre: Argentino (Marcos Juárez)

Tabla