Asociación El Ceibo juega este domingo en Marcos Juárez ante Argentino y a las 22, en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Conferencia Centro Oeste de Liga Federal de Básquet. Tras un flojo arranque el pasado martes, intentará dar vuelta la página rápidamente fuera de casa.

El equipo de Eduardo Blengini se vio superado en la primera fecha ante Central Argentino de Villa María, no supo desplegar todo su potencial y ahora tendrá la difícil misión de recuperar los puntos perdidos en condición de visitante.

El local también debutó en casa y con derrota ante Almafuerte de Las Varillas; es decir, que ambos llegan con las mismas necesidades.

El partido se podrá ver en vivo on line en la plataforma de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

El próximo viernes,la Flor Nacional volverá a jugar en condición de visitante y en el marco de la 3ª jornada. Visitará a Libertad de Sunchales a partir de las 21.

Previa

Argentino (Marcos Juárez): Rodrigo López, Alejo Cecchi, Emiliano Carpineti, Joaquín Solsona, Manuel Garis, Enzo Sarasola, Pablo Renzi, Luca Feresin, Jesús Trejo, Maximiliano Petrich y Emanuel Vigano DT: Claudio Sposetti

El Ceibo: Luciano García, Tomás Silveira, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Pablo Grosso, Ignacio Zafetti, Sebastián Fux, Emiliano Galtelli y Juan Frigerio. DT: Eduardo Blengini

Hora: 22

Conferencia Centro Oeste

Grupo A - 2° fecha

21 hs Bochas SC vs. 9 de Julio (Morteros

21 hs Ctral. Argentino vs. Almafuerte

22 hs Argentino vs. El Ceibo

Libre: Libertad (Sunchales)