La Asociación El Ceibo cayó este martes en el inicio de la temporada 2024 de la Liga Federal de Básquet. Fue por 93 a 87 ante Central Argentino de Villa María en un juego muy friccionado, pero que los visitantes supieron resolver cerrándole los caminos al equipo de Blengini.

La Flor Nacional no mostró su mejor versión y estuvo lejos de ser el equipo que deslumbró en temporadas anteriores.

Los villamarienses sorprendieron en el arranque con mejor rotación del balón y muchos puntos en la pintura. A la Flor le costó en defensa (y también en ataque), por momentos tarde en la marca y con poca sorpresa. Le costó penetrar y cuando se quedó sin puntería en el perímetro se le agotaron las ideas.

En el local se destacó Galtelli en el inicio, con buena puntería en sus primeros tiros, aunque luego se diluyó. En los visitantes, Facundo Santiago con 14 puntos en los primeros 10' (después terminaría siendo el goleador del partido con 28 puntos).

Los locales corrigieron errores en el segundo segmento y Central no anotó por un largo período. Con empuje (y algo de puntería), El Ceibo logró recortar la diferencia, aunque sin llegar a demostrar todo su potencial yéndose al descanso largo 35-45 a favor de los visitantes.

La historia cambió en la segunda parte, o al menos eso insinuó El Ceibo que supo aprovechar su arma letal (los contragolpes). Con ‘bombas’ de Silveira y García x2 -que se pusieron en partido- dio vuelta el marcador (50-48) y ‘sacudieron la modorra’ en un Antonio Cena hasta ese momento apesadumbrado.

El partido se armó y después de una primera parte friccionada el score fue palo a palo. Silveira y García, acompañados por Frigerio (que tuvo un buen debut) volvieron a ser la manija del equipo y la Flor volvió a parecerse a ese equipo que jugó tres finales provinciales consecutivas.

Sin embargo, Central no se iba a dar por vencido. Trabajó el partido sobre el final (que también tuvo algunos fallos arbitrales polémicos) y supo cerrar el juego a su favor con triples de Robledo y Santiago, que junto a Rosso fue lo mejor que mostró el equipo de Villa María.

El Ceibo no mostró su mejor versión en el debut y deberá corregir mucho para el próximo domingo. Tuvo un inicio de partido demasiado ‘liviano’ para un rival que lo apretó en toda la cancha, lo incomodó con un roce constante y le cerró los caminos en momentos clave del partido.

Síntesis

Parciales: 20-29 / 35-45 / 63-64 / 87-93

El Ceibo 87: Luciano García 15, Tomás Silveira 16, Martín Sauco 5, Tomás Aimaretti 13, Pablo Grosso 13, Ignacio Zafetti 5, Sebastián Fux 4, Emiliano Galtelli 5 y Juan Frigerio 11. DT: Eduardo Blengini

Ctral. Argentino 93: Elías Moral 1, Víctor Baigorria 13, Felipe Gómez Bruno 0, Gonzalo Rubin 0, Santiago Gozzerino 0, Santiago Rosso 16, Tomás Guzmán 0, Facundo Santiago 28, Francisco Ozan 9, Juan Cruz Burgos 12 y Maximiliano Robledo 14. DT: Juan Ramos

Estadio: Antonio Cena

Conferencia Centro-Oeste

Grupo A - 1° fecha

El Ceibo 87-93 Ctral. Argentino (Villa María)

9 de Julio (Morteros) 64-54 Libertad (Sunchales)

Argentino (Marcos Juárez) 63-70 Almafuerte

Libre: Bochas SC

2° fecha (Domingo)

21 hs Bochas SC vs 9 de Julio (Morteros)

21 hs Ctral. Argentino vs. Almafuerte

22 hs Argentino (Marcos Juárez) vs El Ceibo