La Asociación El Ceibo consiguió este domingo su primer triunfo en la Liga Federal 2024. Derrotó a domicilio a Argentino de Marcos Juarez, en condición de visitante, por 79 a 67 y en el marco de la segunda fecha de la Conferencia Centro-Oeste.

La Flor Nacional fue efectivo en la primera parte, aguantó la reacción de Argentino y capitalizó el primer triunfo de la temporada.

Pablo Grosso (El Ceibo) y Jesús Trejo (Argentino) fueron los goleadores del partido. En la Flor Nacional también se destacaron Tomás Aimaretti (13), Silveira (12) y García (12).

La tercera fecha se jugará el próximo viernes, donde El Ceibo viajará a Sunchales para visitar a Libertad.

Síntesis

Parciales: 20-28 / 37-53 / 52-63 / 67-79

Argentino 67: Rodrigo López 0, Alejo Cecchi 11, Emiliano Carpinetti 7, Joaquín Solsona 7, Enzo Sarasola 6, Pablo Renzi 13, Jesús Trejo 18, Francisco Imaz 5.DT: Claudio Sposetti.

El Ceibo 79: Tomás Silveira 12, Luciano García 12, Martín Sauco 8, Tomás Aimaretti 13, Emiliano Galtelli 5, Juan Sebastián Frigerio 5, Pablo Grosso 18, Ignacio Zaffetti 0, Sebastián Fux 6 y Matteo Blengini 0. DT: Eduardo Blengini.

Conferencia Centro Oeste

Grupo A - 2° fecha

Bochas SC 87-67 9 de Julio (Morteros

Ctral. Argentino 91-95 Almafuerte

Argentino 67-79 El Ceibo

Libre: Libertad (Sunchales)

3° fecha (viernes)

21 hs Almafuerte vs. Bochas SC

21 hs Libertad vs. El Ceibo

22 hs. Ctra. Argentino vs. 9 de Julio (Morteros)

Tabla