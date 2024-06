Sportivo recibirá a El Linqueño el domingo por la mañana

Sportivo Belgrano confirmó la programación del encuentro por la 13ª fecha del Federal A, donde recibirá la visita de El Linqueño. El encuentro se disputará a partir de las 11 de la mañana del domingo 9 de junio en el estadio “Juan Pablo Francia”.

La Verde viene de ganar en Entre Ríos, triunfo que le permitió volver a la zona de clasificación y prenderse en la lucha por los puestos principales de la zona. Precisamente alcanzó la línea de El Linqueño, que marcha segundo por haber ganado el partido de la primera rueda en Lincoln.

Se trata de un duelo clave en casa, donde Sportivo buscará volver a hacerse fuerte de local y mantenerse en los puestos de vanguardia.

13º fecha

Sportivo Las Parejas vs. 9 de Julio (Rafaela)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Def. de Pronunciamiento

Sportivo Belgrano vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Gimnasia (CdU)

Libre: Independiente (Chivilcoy)

Así está la tabla