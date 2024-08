Sportivo Belgrano: horario definido para visitar a Central Norte

El club Sportivo Belgrano confirmó que el próximo compromiso por la quinta fecha del Nonagonal B del Federal A se jugará el próximo domingo en Salta. Será desde las 17 horas en el estadio “Padre Martearena” y ante Central Norte.

La delegación partirá el viernes, se hospedará en Salta y entrenará el sábado para luego quedar concentrado para el partido.

El encuentro será televisado vía streaming pago.

El miércoles se conocerá la cuaterna arbitral encargada de impartir justicia y la programación general de la fecha.

Lo que le queda

Tras el partido en Salta, la Verde entra en la recta final de esta segunda fase. En la sexta fecha será local de 9 de Julio de Rafaela (25/8), mientras que en la séptima visitará a Sarmiento de La Banda (1/9).

En la penúltima recibirá a San Martín de Formosa (8/9) y cierra el Nonagonal visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (15/9).

5ª fecha

Sol de América vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio (Rafaela) vs. Atenas

Sarmiento vs. Def. de Belgrano

Libre: San Martín