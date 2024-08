Cómo quedó el Nonagonal tras la victoria de Sportivo

Sportivo Belgrano consiguió un triunfo importante este domingo ante Sol de América, triunfo valorable porque reaccionó rápido tras la derrota en Las Parejas y esto le permitió volver a ponerse a tiro de la discusión en el Nonagonal B del Federal A.

La Verde quedó a dos puntos de la zona de clasificación y el próximo fin de semana tiene un partido clave porque visitará a Central Norte de Salta en el estadio “Padre Martearena”. Enfrentará a un rival siempre candidato que en esta etapa ganó tres de los cuatro partidos que disputó (Sarmiento, Defensores y Atenas). Solo perdió un partido, con San Martín en Formosa.

En la lucha por conseguir uno de los dos cupos de semifinales, el equipo de Maza tiene la ventaja de haber quedado libre ya en la segunda fecha (Central Norte y San Martín todavía no quedaron libres). Por lo cual, depende de sí mismo para conseguir esa plaza y el próximo compromiso será fundamental.

“El equipo tiene mucho para dar”

Tras la victoria de este domingo, Maza ya piensa en lo que viene. “Nos preparamos para una batalla más… nos vamos a enfrentar a un gran equipo, que hace mucho tiempo pelea los puestos de arriba, pero dentro de la cancha son 11 contra 11, la posibilidad de jugar en un estadio lindo y es motivante porque Central Norte es un club muy convocante. Nos vamos a preparar bien porque el equipo tiene mucho para dar”, señaló.

Por su parte, el capitán Leonardo Ferreyra indicó: “Nosotros siempre nos preparamos para ganar todos los partidos, se planifica en la semana y vamos a buscar el resultado. Pienso que hay que ir semana a semana y no pensar mas allá porque irnos mas lejos hace que perdamos el foco en lo que viene. El fin de semana es otra final como las que vienen siendo desde la primera fecha, cada partido es una final y hay que tomarla como tal, va ser un rival duro, jugar de visitante siempre cuesta, pero estamos convencidos que tenemos las herramientas para traernos un buen resultado”.

Tapia habilitado

Para el próximo partido el DT sabe que recupera a Ricardo Tapia que ya cumplió con la fecha de suspensión por la expulsión con Las Parejas. Sin embargo, habrá que esperar por la evolución de otros jugadores que transitaron lesiones en los últimos días.

Según informó el Cuerpo Médico del club, Fernando “Cuqui” Márquez tiene una sobrecarga muscular en el gemelo de su pierna derecha y realiza trabajos kinesiológicos en pos de llegar al duelo con Central Norte.

Además, Mariano Mauri sufrió una contusión en su rodilla derecha, pero mostraba buena evolución y se especula que también pueda llegar al partido en Salta.

Por otro lado, cabe recordar que Leonel Flores se recupera de un desgarro en el isquiotibial, al igual que el arquero Pedro Bravo.

4ª fecha

San Martín (Formosa) 0-0 Sarmiento (La Banda)

Sportivo Belgrano 2-1 Sol de América

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 1-1 9 de Julio (Rafaela)

Atenas (Río Cuarto) 1-2 Central Norte

Libre: Sp. Las Parejas

5ª fecha

Sol de América vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio (Rafaela) vs. Atenas

Sarmiento vs. Def. de Belgrano

Libre: San Martín