Este viernes la UEFA realizó el sorteo de sus dos competencias más importantes: Champions League y Europa League, que tendrá presencia argentina.

En el caso de la Champios los cuartos de final se jugarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida de cuartos de final será el 11 y 12 de abril de 2023 y los de vuelta el 18 y 19 del mismo mes. Luego, las semifinales con la ida el 9 y 10 de mayo y la vuelta los días 16 y 17, mientras que la final será el 10 de junio.

Por otro lado, en Europa League los cuartos se jugarán el 13 y 20 de abril, las semifinales el 11 y 18 de mayo y la final el 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest (Hungría), con aforo para 65.000 espectadores.

Manchester United enfrentará a Sevilla y en España ya hablan de la 'mala suerte' del conjunto andaluz en el sorteo ya que se cruzará a los Diablos Rojos ingleses donde milita Lisandro Martínez, que viene de eliminar a su eterno rival, Betis. Hay un dato a favor de los dirigidos por Sampaoli: cada vez que llegó a cuartos de final terminó coronándose campeón. Además en el Sevilla juegan los campeones mundiales Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez (se recupera de una operación en el tobillo), además de Lucas Ocampo y Erik Lamela.

También se sorteó la semifinal, y el ganador de la llave entre ingleses y españoles se deberá enfrentar al vencedor del duelo entre la Juventus de Ángel Di María y Leandro Paredes y el Sporting de Lisboa. La Juve eliminó en octavos de final al Friburgo de Alemania y el Sporting Lisboa dio la sorpresa al dejar en el camino al Arsenal, puntero de la Premier League inglesa, tras dos empates y ganar en definición con remates desde el punto penal en Londres.

Del otro lado en el camino a la final está la Roma de Paulo Dybala, que se cruzará con Feyenoord, y el cuarto duelo será entre Bayer Leverkusen de Alemania y Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Así quedaron los cuartos de final

Champions League

Milan vs. Napoli

Inter vs. Benfica

Real Madrid vs. Chelsea

Manchester City vs. Bayern Munich

Europa League

Juventus vs. Sporting Lisboa

Manchester United vs. Sevilla

Feyenoord vs. Roma

Bayern 04 Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise

Con información de TyC Sports