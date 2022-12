Sol Capello cierra un gran año e inicia una nueva etapa: "Es el paso que más esperás, pero cuando llega duele dejar todo"

Sol Capello (16) cierra un 2022 lleno de satisfacciones que la llevaron a dar un paso más en su corta pero muy laureada carrera deportiva. La joven sanfrancisqueña tuvo un gran año siendo campeona y subcampeona en el circuito de menores; pero como si fuera poco también campeona en el Panamericano de Brasil con la Selección Argentina.

Su historia en en el pádel en San Francisco fue rápida y explosiva. Comenzó a deslumbrar a los 13 años y unos años después empezó a dedicarse de lleno a la disciplina ubicándose entre las mejores del país. Esto la llevó a incorporarse al PPT Asturiano en 2023 donde entrenará bajo las órdenes de Jorge Nicolini.

En diálogo con El Periódico, Capello contó que fue un verdadero sueño representar a nuestro país en el Panamericano con el aliciente de haberse consagrado campeón. "Este año con el grupo de entrenamiento teníamos como objetivo lo que tanto soñamos que era ganar el Panamericano o al menos clasificar, pero era muy difícil ya que había muchas jugadoras buenas. Logré clasificar y después tuve la suerte de que me elijan en todos los partidos para representar a la Argentina, a la final llegaban dos parejas y me eligieron también en el partido más importante con Brasil, que fue muy difícil pero pudimos ganarlo", comentó.

"Estaba muy confiada que podía ser elegida, pero no en todos los partidos. Estuve sin nervios, viviendo y sintiendo lo que era representar a la Argentina y creo que eso hizo olvidarme de todo lo de afuera porque estábamos en Brasil, en Camboriú, y teníamos toda la hinchada en contra. No me lo esperaba, pero se dio", agregó.

"Jugamos cuatro fechas durante el año en distintas partes del país fui subcampeona en dos y campeona en dos; jugué el Master que lo juegan las mejores cuatro parejas y lo gané también entrando como pareja número dos. Eso fue muy lindo porque la final se hizo en el estadio del Premier Pádel", contó Capello.

Un paso muy importante

Alcanzar este nivel competitivo no fue fácil. Fueron semanas enteras combinando horarios de entrenamiento, viajes, escuela, gimnasio, estudio y esparcimiento. Pero respetar esa disciplina y hacer el esfuerzo en busca de sus sueños dio sus frutos.

"Fue muy estresante porque no tenés ni 20 minutos para dormir la siesta -risas-, es obvio y todos los deportistas los sabemos más que todo los que estamos estudiando todavía, el colegio yo lo pude terminar lo más bien sin llevarme ninguna materia, pero los horarios hay que cumplirlos sí o sí como son porque sino no te alcanza el tiempo porque no es solo ir a la escuela sino también estudiar", expresó Capello..

"Hace tres años que juego al pádel, pero hace dos que le estoy metiendo con todo y que descubrí que quiero esto para mí", dijo Capello.

"El desafío que viene es el más lindo y feo a la vez porque me voy a Buenos Aires sola, voy a entrenar en el PPT Asturiano con Jorge Nicolini. Tomé la decisión de despegarme de acá porque es necesario y el objetivo es llegar al Mundial de Menores el año que viene. Es un paso muy importante porque es otro mundo, fui una semana a probar y es otra cosa, avanzas muy rápido, estás todo el día en la cancha. Por un lado me cuesta mucho despegarme de la familia, pero creo que tomé la decisión correcta y lo que quiero, si se da o no, se verá, pero toca dar ese paso", afirmó la joven jugadora.

Cuesta despegarse de San Francisco "hay un gran apoyo y reconocen cada logro, me parece muy lindo, yo no quiero irme mucho, pero es lo que toca, es una ciudad muy linda y tuve muchas oportunidades, tuve a los mejores profesores que me pudieron tocar, que me acompañaron, me voy, pero voy a volver".

"Quiero agradecer a mi familia que siempre está apoyando en los malos y buenos momentos, a mis profesores de pádel Matías Cejas que este año me apoyó muchísimo y se lo agradezco, a Hernán Crespo que siempre estuvo desde los 12 años apoyándome, siempre levantándome, fue muy importante en mi carrera. También a mis sponsors Empire y Osaka", concluyó Capello.