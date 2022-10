La joven sanfrancisqueña Sol Capello se consagró campeón en el Panamericano de Pádel de menores que se disputó en Brasil. El selectivo nacional se impuso en la rama masculina y femenina con las divisiones sub 14 , sub 16 y sub 18.

En la final, Capello junto a Morena Suárez, vencieron a las brasileras Sofía Santos y Laura Maas por 7-5 / 4-6 / 6-3 y sentenciaron la historia 2-1 a favor de nuestro país. En el camino a la final se impusieron a Estados Unidos, Brasil y Paraguay.

En la rama masculina, el equipo argentino le ganó a Paraguay en la final.