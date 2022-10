La sanfrancisqueña Sol Capello ya pertió rumbo a Camboriú con la delegación del seleccionado nacional donde disputará en Panamericano de Menores en la categoría sub 16.

Capello representará a nuestro país luego de consagrarse campeona nacional en el Torneo Nacional Selectivo de Menores de Pádel llevado a cabo en la ciudad de Mendoza.

El equipo nacional está compuesto por 4 jugadores de cada categoría, en la rama femenina y la masculina: sub 14 , sub 16 y sub 18. El torneo comienza el 19 de octubre y se disputará hasta el día 22.

En la rama femenina, Argentina integrará la Zona A junto a Paraguay y Estados Unidos. En la Zona B se cruzan Brasil, Chile y México.