Juegos Odesur: Argentina terminó en el podio con protagonismo sanfrancisqueño

Se terminaron los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y Argentina volvió a meterse en el podio después de haber terminado en la cuarta posición en las ediciones de Medellín 2010, Santiago de Chile 2014 y Cochabamba 2018.

La delegación nacional cosechó en la capital de Paraguay un total de 197 medallas, por lo que superó las 165 que había conseguido hace cuatro años en Bolivia. El medallero lo encabezó Brasil con 319 y en la segunda posición se ubicó Colombia con 255.

Argentina sumó en los Juegos Suramericanos de Asunción 58 medallas doradas (en Cocha 2018 habían sido 42), mientras que 65 preseas fueron plateadas y 74 de bronce.

Protagonismo sanfrancisqueño

En esta competencia dos deportistas locales participaron representando a nuestro país. Se trata de Valentina González -vóley femenino- y Malena Santillán -natación-, que aportaron cuatro medallas.

González, que volvió a ser convocada al seleccionado nacional, llegó a la final junto a Las Panteras en vóley femenino donde cayeron con Perú. Por su parte, Santillán sumó tres medallas (oro, plata y bronce) y dos récords (uno nacional y otro de Odesur).

La natación, con 21 medallas y cinco de esas doradas, fue el deporte que más preseas le dio a Argentina en los Juegos Suramericanos aunque fue el atletismo (cosechó un total de 15) el que se subió más veces a los más alto del podio: nueve.

Las medallas doradas de Argentina en los Juegos Suramericanos Asunción 2022

Andrea Berrino - Natación - 100 espalda

Macarena Ceballos - Natación - 100 pecho

Malena Santillán - Natación - 200 espalda

Florencia Perotti - Natación - 400 combinados

Andrea Berrino - Natación - 50 espalda

Claudia Amura - Ajedrez - rápido *

Florencia Borelli - atletismo - 10 mil metros

Franco Florio atletismo 100 metros

Fedra Aldana Luna Sambran - Atletismo - 1500 metros

Federico Bruno - Atletismo - 1500 metros

Elian Larregina - Atletismo - 400 metros

Federico Bruno - Atletismo - 5000 metros

Fedra Aldana Luna Sambran- Atletismo -5000 metros

Belén Casetta - Atletismo - 3000 con obstáculos

Germán Chiaraviglio - Atletismo - Salto con garrocha

Argentina - Handball - Equipo masculino

Argentina – Bochas - Pareja estilo raffa

Sebastián Rossi - Canotaje Slalom - C1

Agustín Vernice - Canotaje velocidad - K1 1000

Gonzalo Lo Moro - Canotaje velocidad - K1 200

Brenda Rojas - Canotaje Velocidad - k1 200

Brenda Rojas - Canotaje Velocidad - K1 500

Argentina - Canotaje Velocidad - K2 500

Argentina - Canotaje Velocidad - K2 500

Argentina - Canotaje Velocidad - K4 500

Argentina - Canotaje Velocidad - K4 500

José Torres –Ciclismo - BMX freestyle

Nicolás Exequiel Torres – Ciclismo – BMX Race

Argentina - Ciclismo pista - Madison

Tomás Contte - Ciclismo pista - Omnium

Augusto Servello - Esgrima - Florete

Tobias Georgis - Esquí náutico - Overoll

Tobias Goergis - Esquí Náutico - Salto

Kai Ditsch - Esquí Náutico - Wakeboard

Eugenia de Armas - Esquí Náutico - Wakeboard

Argentina - Futsal - Equipo masculino

Daniel Villafañe - Gimnasia artística - Anillas

Jorge Fernández Valdes - Golf - Individual

Argentina - Golf - Equipo Mixto

Argentina - Hockey sobre césped - Equipo masculino

Agustín Gil - Judo - Menos de 81

Agustín Destribats – Lucha – Estilo libre hasta 65 kilos

Ricardo Báez – Lucha – Estilo libre hasta 97 kilos

Argentina - Pádel - Dobles masculino *

Argentina - Pádel - Dobles femenino *

Tomás Masía - Patín artístico - Libre

Argentina - Remo - Doble par remos cortos peso ligero

Argentina Rugby seven - Equipo masculino

Leandro Romiglio - Squash - Individual

Argentina - Squash - Equipo masculino

Facundo Díaz Acosta - Tenis - Individual

Argentina - Tenis de mesa - Dobles masculino

Santiago Lorenzo - Tenis de mesa - Individual

Argentina - Tenis de Mesa - Equipo masculino

Iván Nikolajuk - Tiro con arco - Compuesto individual

Fernanda Russo - Tiro deportivo - Rifle de aire 10 metros

Argentina - Tiro deportivo - Rifle de aire 10 metros mixto

Alexis Eberhard - Tiro deportivo - Rifle 3 posiciones 50 metros

Luciana Cardozo - Vela - Bote un tripulante ILCA 6

Argentina - Vela - Snipe Mixto

Francisco Saubidet Birkner - Vela - Tabla a vela iQfoil95

* Fueron deportes de exhibición. La medalla cuenta para el atleta pero no para el medallero.

Todas las medallas plateadas de Argentina en los Juegos Suramericanos Asunción 2022

Macarena Ceballos – Natación – 200 pecho

Argentina – Natación – 4x100 relevo combinado mujeres

Argentina – Natación – 4x100 relevo libre femenino

Argentina – Natación – 4x100 relevo libre mixto

Argentina – Natación – 4x200 relevo libre femenino

Andrea Berrino – Natación – 50 libre

Roberto Strelkov – Natación – 50 mariposa

Claudia Amura – Ajedrez – Blitz *

Argentina – Ajedrez – Blitz mixto *

Argentina – Ajedrez – Rapido mixto *

Daiana Ocampo – Atletismo – 10 mil metros

Florencia Lamboglia – Atletismo – 100 metros

Mariano Borelli – Atletismo – 1500 metros

Bruno de Genaro - Atletismo - 400 con vallas

Argentina – Bochas – Parejo estilo petanca mixto

Argentina – Bochas – Pareja estilo volo mixto

Lucía Pérez – Boxeo – 66 kilos

Benjamín Escudero – Boxeo – 80 kilos

María Luz Cassini – Canotaje Slalom – K1

Lucas Rossi – Canotaje Slalom – K1

Matías Contreras – Canotaje Slalom – K1 extremo

Agustina Apaza – Ciclismo – MTB

Argentina – Ciclismo pista – Persecución por equipos masculino

Natalia Vera – Ciclismo pista – Velocidad individual

Leandro Bottasso - Ciclismo pista - Keirin

Argentina - Ciclismo pista - Madison femenina

Argentina – Ciclismo pista – Velocidad por equipo masculino

Argentina – Equitación – Adiestramiento

Argentina – Equitación – Salto por equipos

Argentina – Esgrima – Espada por equipos femenino

Isabel Di Tella – Esgrima – Espada individual

Argentina – Esgrima – Florete por equipos masculino

Tobías Giorgis – Esquí Náutico – figuras

Tomás Fiamini – Fisicoculturismo – Games Classic BodyBuilding

Argentina – Fútbol playa - Equipo masculino

Argentina - Futsal - Equipo femenino

Brisa Carraro – Gimnasia artística – Barras Asimétricas

Santiago Mayol – Gimnasia artística – Caballete con arzones

Argentina – Gimnasia artística – Equipo femenino

Argentina – Gimnasia artística – Equipo masculino

Daniel Villafañe – Gimnasia artística – Salto

Brisa Carraro – Gimnasia artística – Viga de equilibrio

Sol Martínez Fainberg – Gimnasia rítmica – Mazas

Argentina - Hockey sobre césped - Equipo femenino

Mariano Coto – Judo – Menos de 90 kilos

Yamila Benítez – Karate – Menos de 50 kilos

Catriel Muriel – Lucha libre – 125 kilos

Martina Della Chiesa – Patín artístico – Libre

Rocío Berbel Alt – Patín velocidad – 10 puntos más eliminación

Argentina – Remo – Cuatro pares de remos cortos (M4x) masculino

Argentina – Remo – Doble par de remos cortos (M2X) masculino

Argentina – Remo – Doble par de remos cortos peso ligero (LM2X) masculino

Argentina – Remo – Ocho remos largos con Timonel (MB+) masculino

Sonia Baluzzo – Remo – Un par de remos cortos peso ligero (LW1X)

Argentina - Squash - Equipo femenino

Margarita Echeverría – Taekwondo – Poomsae individual

Argentina – Tenis de mesa – doble mixto

Argentina – Tenis de mesa – doble femenino

Argentina – Tenis de mesa - equipos femenino

Horacio Cifuentes – Tenis de mesa - Individual

Camila Argüelles – Tenis de mesa –Individual

Alexis Eberhardt – Tiro deportivo – Rifle de aire 10 metros

Salma Antorena – Tiro deportivo – Rifle de aire 10 metros

Francisco Guaragna – Vela – Bote un tripulante ILCA 7

Argentina - Voleibol - Equipo femenino

Argentina - Voley de playa - equipo masculino

Argentina - Waterpolo - Equipo masculino

Argentina - Waterpolo - Equipo femenino

* Fueron deportes de exhibición. La medalla cuenta para el atleta pero no para el medallero.

Todas las medallas de bronce de Argentina en los Juegos Suramericanos Asunción 2022

Cecilia Biagioli – Aguas abiertas – 10 kilómetros

Ivo Cassini – Aguas abiertas – 10 kilómetros

Lucía Gauna – Natación – 100 libre

Macarena Ceballos – Natación – 100 mariposa

Florencia Perotti – Natación – 200 combinados individual

Gabriel Morelli – Natación – 200 pecho

Martina Barbeito – Natación – 200 pecho

Argentina – Natación – 4x100 relevos combinados masculino

Argentina – Natación – 4x100 relevos combinados mixto

Macarena Ceballos – Natación – 50 pecho

Malena Santillán – Natación – 800 libre

Federico Pérez Ponsa – Ajedrez – Rápido *

Joaquín Gómez – Atletismo – Lanzamiento de martillo

Nazareno Sasia - Atletismo - Lanzamiento de bala

Argentina – Handball femenino

Vanesa Rink –Bowling – Individual

Aldana Florencia López – Boxeo – 50 kilos

Milagros Herrera – Boxeo – 54 kilos

Iris Castiglione – Canotaje Slalom – C1

Nadia Riquelme – Canotaje Slalom – K1 extremo

Martina Vela – Canotaje Slalom – C1 200

Agustina Cavalli – Ciclismo – BMX Racing

Argentina – Ciclismo pista – Velocidad por equipo femenino

Valentina Luna - Ciclismo pista - Keirin

Damián Ancic – Equitación – Salto individual

Melisa Englert – Esgrima – Espada individual

Jesús Lugones – Esgrima – Espada individual

Argentina – Esgrima – Sable por equipos femenino

Patricio Zohar Alvarez – Esquí náutico – Overall

Patricio Zohar Alvarez – Esquí náutico – Salto

Johana Del Pórtico – Fisicoculturismo – Bikini Fitness + 1,63

Brisa Carraro – Gimnasia artística – All Around

Santiago Agostinelli – Gimnasia artística – Suelo

Sol Martínez Fainberg – Gimnasia rítmica – Aro

Sol Martínez Fainberg – Gimnasia rítmica – Balón

Sol Martínez Fainberg – Gimnasia rítmica – All Around

Celeste D’Arcángelo – Gimnasia rítmica – Cinta

Argentina – Gimnasia rítmica – Conjuntos concurso general

Argentina – Judo - Equipo mixto

Joaquín Burgos – Judo – Más 100 kilos

Amanda Bredeston – Judo – Más 78 kg

Agustín Lahiton – Judo – Menos 52 kg

Brisa Gómez – Judo – Menos de 57 kg

Agustina De Lucía – Judo – Menos de 63 kg

Rodrigo Jara – Judo – Menos de 66 kg

Lucía Cantero – Judo – Menos de 70 kg

Luca Impagnatiello – Karate – Kata individual

Marcos Molina Santillán – Karate – 84 kilos

Giuliana Novak – Karate – Menos de 55 kilos

Laura Cano – Karate – Menos de 61 kilos

Gonzalo Navarro – Karate – Menos de 67 kilos

María Luz Casadevall – Levantamiento de pesas – 59 kilos

Tatiana Ullua – Levantamiento de pesas – 64 kilos

Iván Llano – Lucha libre – Hasta 86 kilos

Franco Mastroianni Vito – Patín artístico – libre

Juan Francisco Sánchez – Patín artístico – solo danza

Ken Kuwada – Patín carrera – 1000 metros

Rocío Berbel Alt – Patín carrera – 10 mil metros puntos

Argentina – Remo – Cuatro remos largo sin timonel (M4) masculino

Argentina – Remo – Dos remos largos (M2-) masculino

Argentina – Squash – Doble mixto

Argentina – Squash – Doble masculino

Argentina – Squash – Doble femenino

Roberto Pezzotta - Squash - Individual

Giulia Sendra – Taekwondo – 49 kilos

Lucas Guzmán – Taekwondo – 58 kilos

Carla Godoy – Taekwondo – 49 a 57 kilos

Dylan Olmedo – Taekwondo – 68 a 80 kilos

Argentina – Taekwondo – Poomsae parejas mixto

Argentina - Tenis - Dobles masculino

Gastón Alto – Tenis de mesa – individual

Julián Gutiérrez – Tiro deportivo – Rifle de aire 10 metros

Skeet – Tiro deportivo – Ariel Romero

Martín Alsogaray – Vela - Sunfish

Chiara Ferretti – Vela – Tabla a vela iQfoil 95

* Fueron deportes de exhibición. La medalla cuenta para el atleta pero no para el medallero.

