Malena Santillán cerró su participación en los Juegos Suramericanos en Asunción (Paraguay) con un gran desempeño obteniendo tres medallas: oro, plata y bronce; además de un récord nacional y otro de Odesur.

La joven sanfrancisqueña, que sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, estuvo acompañada por su entrenador Aníbal Gaviglio, quien charló con El Periódico realizando un balance de lo hecho por Malena.

Para Gaviglio, estaba la posibilidad de conseguir alguna medalla, pero era “muy difícil” que fuera una de oro teniendo en cuenta que sus rivales eran jóvenes más grandes, con mayor preparación y experiencia: “Y la consiguió con rivales de jerarquía, lo mejor que hay en sudamericana. Y no solo, sino que hizo el récord de esa prueba en los propios Odesur, consiguió el récord de la categoría en 200 metros espalda y también hizo un muy buen tiempo, también con récord nacional, de la categoría en 800 metros libres y llegó tercera”.

Respecto a los 400 metros estilo libre, disputada el miércoles, su entrenador aseguró que existía la posibilidad de la presea dorada, porque quien ganó la competencia hizo tres segundos más que los que Malena hizo en Barcelona en la gira previa. Sin embargo, atribuyó el resultado a lo exigente de la competencia.

Sobre el final, valoró: “Podríamos decir que la actuación en los 200 metros espalda la descolocó, la aturdió bastante y no se pudo encontrar en la carrera de ayer (por el miércoles), no pudo entrar en ritmo. En un momento estuvo peleando el tercer puesto, pero no pudo recuperarse y es entendible. Es chica y tiene todo nuestro apoyo. Con lo que hizo ya no se le puede pedir más”.

“Está entrando en una etapa de madurez, con 14 años compitiendo en eventos de mucha jerarquía, nunca pensábamos que ella podía llegar a hacer esto, poner lo que se tiene que poner y no tener un mínimo de miedo, disputar a la par con nadadores del doble de edad”, cerró.

Acompañamiento

Con 14 años, la sanfrancisqueña compitió con nadadoras que le doblaban la edad, algo que ya llamó poderosamente la atención de los medios nacionales como una de las grandes promesas a nivel nacional e internacional. "Estamos tratando de armar un equipo compacto para sostenerla para que esto no la aturda con gran apoyo psicológico, tampoco vamos a hacer un retiro espiritual para no fatigarla con esta cuestión psicológica de salud mental, de la presión. Ella va a tener presión, es inevitable, el tema es como maneja la presión, no la podemos preservar, en el mundo cuando se dan las condiciones y en el momento que se dan se tira para adelante, con una buena apoyatura psicológica, no olvidándose que es una adolescente que tiene que tener recuperación y espacios de esparcimientos propios de la edad, pero a la hora de trabajar duro se trabaja duro y no hay contemplación. No quiere decir que se la torture psicológicamente, pero los principios de entrenamientos son así, si no se mejoran, los mejores tiempos no van a venir y ella lo entiende", indicó Gaviglio.

Lo que viene

Según comentó Gaviglio, intentarán participar en el Mundial de pileta corta en Melbourne (Australia), aunque esto dependerá de los tiempos de recuperación y descanso. "Malena ya tiene un pie en el avión para participar en el Mundial de pileta corta en Australia a mediados de diciembre. Hay un torneo selectivo en Buenos Aires en unos 10 días, estamos analizando si vamos a participar, pero nos gustaría hacer un parate, darle un descanso y si no podemos clasificar a ese Mundial no participaremos y tendremos un descanso que lo necesita para acomodarse con la escuela, para que esté tranquila y que disfrute", explicó.

Y agregó: "Después tendremos que retomar porque nuestro objetivo está dentro de un año en los Juegos Panamericanos en Chile (que ya está clasificada) y por eso el año que viene va tener una serie de viajes, posiblemente a Estados Unidos a competir a fines de marzo, tenemos los torneos de mayores en Brasil (también invitados) y el Mundial de pileta larga en Japón (Fukuoka) que le tenemos mucha ganas, por eso va a ser un año muy importante para ella que la posiciona lo más cerca posible de conseguir una plaza a los Juegos Olímpicos (París 2024), que es difícil, creo que tenemos un 50% y 50% de posibilidades, pero no se ve un estancamiento, está bajando los tiempos, de seguir en esta línea vamos a estar muy cerca".