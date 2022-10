Sportivo Belgrano y Antártida Argentina disputan este domingo la segunda fecha de la Zona B en el torneo femenino de fútbol de la Liga Regional. Será a partir de las 11 de la mañana en cancha de 9 de Julio de Morteros.

Las sanfrancisqueñas se enfrentaron en la primera fecha con triunfo para la Verde. Este domingo, el equipo de Miretti buscará repetir lo hecho ante Sportivo Suardi, mientras que el conjunto que conduce Argentero buscará la recuperación ante las locales.

2° fecha

9 de Julio (Morteros) vs. Antártida Argentina

San Jorge (Brinkmann) vs. Juniors (Suardi)

Sportivo Suardi vs. Sportivo Belgrano