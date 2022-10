Con horario unificado, Sportivo recibirá a Unión el próximo domingo

Por disposición del Consejo Federal de Fútbol, los partidos de la 33ª fecha del Federal A que se jueguen el domingo se disputarán con horario unificado desde las 16 horas. En ese marco, la Verde recibirá a Unión de Sunchales en el estadio "Juan Pablo Francia" en el cierre de la primera fase.

Será con arbitraje de Francisco Acosta, acompañado por Jorge Sayago y Luis Ortíz como asistentes; y Néstor Cáceres como cuarto árbitro. Todos de Santiago del Estero.

Sportivo ya se aseguró un lugar en playoffs, pero puede escalar una posición más si gana en la última fecha y pierde Douglas Haig. Esto puede ser importante ya que los playoffs se juegan en cancha del mejor ubicado de la tabla general de clasificados, si bien acá la Verde rema de atrás, las vueltas del fútbol lo pueden colocar en alguna definición en casa.

Por su parte, Unión de Sunchales ya se aseguró la permanencia en la categoría tras empatar en la fecha pasada con Racing de Córdoba. El "Bicho Verde" solo disputará este compromiso para cumplir puesto que tampoco tiene chances de clasificar.

Programación de la 33ª fecha

Viernes 14 de Octubre

16:10 hs Boca Unidos vs Crucero del Norte

Sábado 15 de Octubre

20:00 hs Sarmiento vs Def. de Pronunciamiento

Domingo 16 de Octubre

16:00 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sp. Las Parejas

16:00 hs Gimnasia (CdU) vs Atl. Paraná

16:00 hs Racing (Cba) vs Gimnasia y Tiro

16:00 hs Sp. Belgrano vs Union (Sunchales)

16:00 hs Douglas Haig vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Central Norte

Libre: Juv. Antoniana

Tablas

Así estarían hoy los cruces de playoffs (Falta una fecha)

Olimpo vs. Sansinena

Racing (Cba) vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Estudiantes (San Luis)

Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano

San Martín (Formosa) vs. Independiente (Chivilcoy)

Bolivar vs. Douglas Haig

Central Norte vs. Juv. Unida (San Luis)

Sol de Mayo vs. Gimnasia y Tiro

ORDENAMIENTO: Los 16 equipos que clasifican a los playoffs jugarán la Primera Fase Eliminatoria, donde se enfrentarán a un sólo partido, en cancha del mejor ubicado en la tabla general y sin ventaja deportiva, de la siguiente manera: Mejor 1ro. vs. Peor 8vo., Peor 1ro. vs. Mejor 8vo., Mejor 2do. vs. Peor 7mo., Peor 2do. vs. Mejor 7mo, Mejor 3ro. vs. Peor 6to., Peor 3ro. vs. Mejor 6to., Mejor 4to. vs. Peor 5to. y Peor 4to. vs. Mejor 5to.