Con la clasificación abrochada, ahora Sportivo buscará escalar

Pasó el sufrimiento, al menos por un par de semanas. Sportivo Belgrano logró clasificar a los playoffs por el ascenso a una fecha del cierre de la fase regular del Federal A.

La Verde aprovechó la derrota de Gimnasia de Concepción del Uruguay en Salta y también el empate de Sportivo Las Parejas para escalar al séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Ahora deberá recibir a Unión de Sunchales el próximo fin de semana. El "Bicho verde" juega mañana con Racing y con un punto se salva del descenso, de no conseguirlo trasladará sus aspiraciones de mantener la categoría a barrio Alberione.

Ahora Sportivo buscará terminar en el sexto lugar de la tabla buscando un mejor posicionamiento para los playoffs, puesto que estos se juegan a un solo partido y en cancha del mejor ubicado de una tabla general.

De todos modos, en la primera eliminatoria es casi seguro que la Verde jugará de visitante, pero si logra avanzar podría tener algún partido en casa.

La 33° fecha

Sábado 8 de Octubre

Crucero del Norte 2-0 Juv. Antoniana

Árbitro: Jorge Sosa

Atl. Paraná 2-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo 9 de Octubre

Def. de Pronunciamiento 0-2 Sp. Belgrano

Árbitro: Matías Billione

Gimnasia y Tiro 3-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Pablo Núñez

Sp. Las Parejas 0-0 Boca Unidos

Árbitro: Lucas Cavallero

San Martin (Formosa) 1-0 Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Bruno Amiconi

Central Norte 1-1 Douglas Haig

Árbitro: Jonathan Correa

Lunes 10 de Octubre

21:00 hs Unión (Sunchales) vs Racing (Cba)

Árbitro: Fernando Marcos

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

34° fecha (última)

Douglas Haig vs San Martin (Formosa)

Sarmiento (Resistencia) vs Def. de Pronunciamiento

Sp. Belgrano vs Unión (Sunchales)

Racing (Cba) vs Gimnasia y Tiro

Gimnasia (CdU) vs Atl. Paraná

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sp. Las Parejas

Boca Unidos vs Crucero del Norte

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Central Norte

Libre: Juv. Antoniana