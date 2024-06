Tras la clasificación de Sportivo Belgrano a la etapa campeonato, al vencer este domingo a Independiente de Chivilcoy en un encuentro válido por la 15° fecha de la zona 3 del Torneo Federal A, el entrenador Sergio Maza habló en conferencia de prensa y fue cauto.

También habló el jugador Leonardo Ferreyra, quien se mostró feliz con lo conseguido y sostuvo que “esto continúa”.

“Es una alegría muy grande para nosotros porque es el primer pasito que queríamos conseguir cuando arrancamos la pretemporada. Hoy ver al vestuario después del partido, con todos festejando, contentos por el triunfo, nos da una satisfacción muy grande. Pero lo más importante y lo que siempre rescato y siempre destacamos desde que arrancó el campeonato es el sacrificio que se hace cada día, es un trabajo silencioso que por ahí no se ve y se deja mucho, cada día y este grupo fue creciendo individualmente, cada compañero fue creciendo en nivel y eso hizo que grupalmente seamos cada vez más fuertes y sólidos. Hoy siento una alegría enorme, hoy estoy en nombre de todos ellos, pero estoy seguro que la felicidad y la alegría es de todos, sabemos que esto continúa”, dijo Ferreyra.

Maza, en tanto, coincidió con él: “Simplemente quiero reforzar eso que ya vengo diciendo, y lo dije hasta cuando por ahí nos cascoteaban de todos lados, siempre mantuvimos el equilibrio, al menos nosotros como cuerpo técnico, yo como la cabeza del cuerpo técnico y líder siempre tenía presente esto de tener los pies en la tierra, esperar el proceso, porque hasta hace un mes la cosa no era como hoy. Nosotros entramos a la cancha pensando que era una final más, con un rival que venía de ganarle a un rival importante, y que lógicamente se quería llevar algo. Esto no termina acá. Siempre les digo a ellos cada vez que arranca la semana que el peor error que podemos cometer como grupo es el de relajarnos. Seguramente tenemos tiempo para festejar y mañana empezar a pensar en Douglas, rival que nos está esperando. Lógicamente, queremos ir a sumar y seguir afirmándonos en esto, porque esto continúa”.

Ferreyra agregó: “Es una alegría y satisfacción conseguir este primer paso. Digo primer paso porque sabemos que esto es largo, continúa. Y como dijo Sergio recién, no podemos relajarnos. Acá vos les llamarás pibes, para nosotros ya son compañeros que a veces les toca hacerse hombres desde temprana edad, y lo están asumiendo como tal. Eso es lo que se necesita para ser protagonista en estos momentos importantes. Hoy le tocó a varios chicos, que se entrenan como lo demuestran en la cancha, con esas ganas, con esas energías. Eso es muy importante porque ellos desde su juventud nos transmiten energía”.

“Siempre voy a darle valor al esfuerzo diario, nosotros terminamos la semana hoy, arrancamos el lunes y terminamos con la competencia. Mañana arrancamos otra semana pensando en el próximo rival. Y no hay que quitarle valor al esfuerzo porque creo que eso es lo que te mantiene unido, creer en lo que son ellos y que esto es un triunfo más. Yo sinceramente, se los dije también, porque me tocó estar del otro lado, y les dije en la semana que nosotros teníamos que estar ajenos a todo esto, porque de momento estar con un equipo que no convencía a estar a un paso de la clasificación... Entonces, hay mucha euforia y entre el fracaso y el éxito hay un hilo muy fino, que si uno no lo sabe manejar, termina perjudicado. Creo que nosotros siempre tratamos de mantener la cordura, el equilibrio, actuar en consecuencia de lo que decimos. Las exigencias son siempre las mismas, lógicamente que el resultado ayuda. Pero siempre remarco el esfuerzo que hacen los chicos a diario, porque es real y porque interpretamos que el partido se empieza a jugar el lunes. Es muy difícil venir el domingo y querer hacer lo que no se hizo en la semana”, sumó el DT.

Seguidamente, el entrenador añadió: “Hoy las oportunidades las tuvimos, tuvimos la chance de hacer más goles. Después pareciera ser algo que a nosotros nos hace bien, se sienten fuertes, es un equipo que defiende bien, que entrega la vida en cada pelota. Creo que eso hoy se vio, la gente se tiene que ir feliz, porque los jugadores entregan siempre. Más allá del resultado, que podría haber sido con más goles, no quiero obviar eso. Mañana como cuerpo técnico tenemos que encontrar una motivación, un mensaje para arrancar la semana y tenerlos a ellos óptimos para el partido del domingo. Queremos ir a sumar y va a ser partido que va a estar muy bueno”.

A su turno, y consultado por las sensaciones de llevar la cinta de capitán, Ferreyra opinó: “Sinceramente con orgullo, me siento representado por el grupo, de cada uno, de lo que entrega, de lo que se esfuerza, de lo que deja. Eso fue en aumento diario, semanal y hoy conseguir este primer paso me llena de satisfacción, pero más allá de llevar la cinta, me siento orgulloso de pertenecer a este equipo”.

Sobre el final, y tras ser consultado por no poder cerrar el partido tiempo antes, Maza dijo: “Terminamos pidiendo la hora, hay que decir las cosas como son. Nosotros siempre analizamos, tratamos de buscarle la vuelta a eso, de tratar de cerrar antes los partidos. Pero bueno, hoy chances tuvimos, tuvimos muchas situaciones claras para aumentar. Lamentablemente no se dio, pero creo que el gol nuestro sintetizó mucho lo que es el equipo, la energía, el ímpetu con el que fuimos a buscar, metimos todo adentro y esa es también nuestra marca registrada, ir a todas las pelotas. En el subconsciente de cada jugador puede llegar a estar esa posibilidad, de que si no se puede cerrar el partido siempre que hay una protección desde atrás hacia adelante. Eso el jugador lo siente, yo lo percibo y se percibe al lado de la cancha. Si bien uno en el fútbol dice cuando se hacen los goles ‘estábamos bien parados’, los chicos entraron bien, firmes. Si bien sí, terminamos pidiendo la hora porque lo queríamos cerrar, creo que bajo ningún punto de vista corrió riesgo el resultado”.

“Quiero agradecerles a cada uno de ellos, como cuerpo técnico nos sentimos orgullosos del equipo que fuimos creando, del grupo humano que fuimos armando y que hoy tiene un resultado de un objetivo, son varios, y no hay que confundirse. Esto continúa, no hemos ganado nada, tenemos todavía dos partidos más, con rivales que son candidatos y tenemos que demostrar para qué estamos. Después, en la zona campeonato también, porque vamos con un objetivo y lo tenemos claro, sabemos que hay un camino largo, difícil, con un montón de situaciones que fuimos sorteando, y las seguimos sorteando, el equipo se pone de pie y va. Pensamos solo en jugar y eso es lo que a uno lo pone feliz. Pero el fútbol son momentos, mañana esto ya es historia. Ellos también lo saben, no tenemos que conformarnos, hay que seguir y apuntar a lo que se viene”, concluyó el DT.