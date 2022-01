Llegó el día. El Ceibo debutará este sábado a partir de las 21 en la Liga Federal de Básquet en el estadio “Antonio Cena”. Una jornada sumamente particular que significará también el bautismo de un nuevo club de San Francisco en un certamen nacional.

El equipo de Eduardo Blengini llega a este compromiso después de tres semanas de pretemporada y con un plantel renovado donde arribaron Gastón Quiroga, Horacio Rigada, Gustavo Calorio, Pablo Grosso y Juan Ignacio Garetto, que buscará potenciar la base del plantel campeón en 2021, donde se destaca la continuidad de Martín Sauco, Agustín Lozano, Tomás Silveira y Lautaro Florito.

La segunda fecha. Será el próximo viernes ante Salta Paula de Gálvez -uno de los candidatos- en condición de visitante.

"Mi rol va ser guiar a los chicos y aportar mi experiencia"

Para esta temporada, El Ceibo incorporó a Horacio Rigada, interno que viene de jugar la Liga Argentina con Rocamora. Junto a Lozano, será uno de los jugadores más experimentados del equipo y llega para aportar su trayectoria sobre el parqué.

“Es un lindo desafío para esta etapa de mi carrera, se trata de una decisión personal más que basquetbolística. Creo que el entrenador tiene una idea muy clara, en la última etapa de Rocamora, el DT tenía una idea de juego muy parecida, así que no me costó mucho adaptarme. Mi rol va a ser más acomodar a los chicos, aportar mi experiencia y ponerle un poquito ese freno de mano al juego para no entrar en lo revulsivo que te lleva el torneo; y equiparar energías”, explicó el jugador.

Y agregó: “El primer partido es muy variante, cuando te toca jugar en casa hay que mantener invicta la localía, superar la presión, el nerviosismo del debut en la categoría y de muchos chicos que es la primera vez que van a jugar, ahí me toca aportar mi parte, bajar las ansias porque el torneo es largo. Hay que ir partido a partido para que en la recta final tener chances de clasificar”.

La División Córdoba-Santa Fe. El Ceibo compartirá zona con 9 de Julio de Morteros, 9 de Julio de Río Tercero, Sportivo Las Parejas, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi y Sport de Cañada de Gómez.