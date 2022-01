La Asociación El Ceibo transita la semana previa al debut en la Liga Federal y ya conoce el fixture completo de la primera fase donde debutará el próximo sábado 29 de enero en condición de local ante Sportivo Suardi.

La Flor Nacional integra la División Córdoba-Santa Fe donde deberá jugar 18 partidos y tendrá tres fechas libres porque la competencia se desarrolla a tres ruedas. Clasificarán a la siguiente instancia los mejores cuatro equipos de la División, que se cruzarán con la División Región 1.

El fixture:

1° fecha - El Ceibo vs Sportivo Suardi

2° fecha - Santa Paula (Gálvez) vs El Ceibo

3° fecha - El Ceibo vs 9 de Julio de (Río Tercero)

4° fecha - Libre

5° fecha - 9 de Julio (Morteros) vs El Ceibo

6° fecha - El Ceibo vs Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez)

7° fecha - Sportivo Las Parejas vs El Ceibo

8° fecha - Sportivo Suardi vs El Ceibo

9° fecha - El Ceibo vs Santa Paula (Gálvez)

10° fecha - 9 de Julio (Río Tercero) vs El Ceibo

11° fecha - Libre

12° fecha - El Ceibo vs 9 de Julio (Morteros)

13° fecha - Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez) vs El Ceibo

14° fecha - El Ceibo vs Sportivo Las Parejas

15° fecha - El Ceibo vs Sportivo Suardi

16° fecha - Santa Paula (Gálvez) vs El Ceibo

17° fecha - El Ceibo vs 9 de Julio (Río Tercero)

18° fecha - Libre

19° fecha - 9 de Julio (Morteros) vs El Ceibo

20° fecha - El Ceibo vs Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez)

21° fecha - Sportivo Las Parejas vs El Ceibo