San Isidro inicia este viernes su camino en la segunda fase de la Liga Argentina de Básquet visitando a Echagüe de Paraná, a partir de las 21.30 en el estadio "Luis Butta".

Los Halcones Rojos vienen de lograr la clasificación al Súper 8 y buscarán iniciar la fase regular con victoria buscando el objetivo de clasificar a playoffs. Arrancan con un puntaje de 11,5, el 50% de los puntos obtenidos en la primera etapa del torneo (23).

"Rojos" y "Negros" ya se cruzaron cuatro veces en la temporada donde fueron todas victorias de San Isidro.

Echagüe tuvo una primera etapa muy floja: ganó solo un partido de los 15 que disputó, fue justamente el último encuentro que disputó ante Colón de Santa Fe el pasado 24 de noviembre.

El partido se podrá ver en vivo on line en el sitio de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

Previa

Echagüe: Federico González, Mauro Cerone, Matías Stival, Alan Moreno, Rodrigo Riquelme, Lisandro Caraballo, Joaquín Fernández Álvarez, Gerónimo Rosso, Hernán Losito y Augusto Bruera. DT: Oscar Bonell.

San Isidro: Santiago Bruno, Santiago Assum, Milton Vittar, José Montero, Juan Cruz Oberto, Emilio Stucky, Jerónimo Suñé, Gonzalo Romero, Ignacio Cuesta, Federico Zezular y Jeremías Diotto. DT: Daniel Beltramo.

Estadio: Luis Butta

Hora: 21.30

Lo que le queda en el 2021

Lunes 6 - 21.30 hs | vs. Central de Ceres (VISITANTE)

Jueves 9 - 21.30 hs | vs. Echagüe (LOCAL)

Domingo 12 - 21 hs | vs. Colón de Santa Fe (LOCAL)

Jueves 16 - Súper 8 (Buenos Aires)

Viernes 17 - Súper 8 (Buenos Aires)

Sábado 18- Súper 8 (Buenos Aires)