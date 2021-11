Correcaminos en marcha: un torneo que busca generar nuevas experiencias deportivas y sociales

Comenzó este sábado la 23° edición del Correcaminos, tradicional torneo de básquet que organiza San Isidro para la categoría u17. La actividad se inició en horas de la mañana y por la tarde se desarrolló el acto inaugural en la previa al debut del equipo local.

"Es un esfuerzo increíble, somos un grupo de papás reducido, pero con muchas ganas y con mucha fuerza para hacer cosas, que esto salga excelentemente bien porque es para los chicos, ni para el club, ni para nosotros, para que ellos puedan compartir vivencias distintas y conocer nuevos amigos", comentó Cristian Guini, uno de los papás organizadores.

En esta oportunidad llegaron a San Francisco equipos de Córdoba, Junín, Pehuajó, La Rioja, Villa María, Freyre y Buenos Aires.

Los resultados de la primera jornada

Estadio San Isidro

Ciclista (J) 61-63 Barrio Parque (C )

Belgrano (Z) 48-41 Argentino Pehuajó

Ciclista (J) 52-48 Raver Los Cardales

San Isidro “A” 75-25 Argentino Pehuajó

Riachuelo (LR) 75-31 San Isidro “B”

San Isidro “A” 65-45 9 de Julio (F)

Estadio El Ceibo

El Tala 49-52 Raver Los Cardales

El Ceibo 72-36 San Isidro “B”

Riachuelo (LR) 58-63 Ameghino (VM)

El Tala 49-70 Barrio Parque (C )

El Ceibo 54-56 Ameghino (VM)

Belgrano (Z) 57-63 9 de Julio (F)

Programación:

Domingo

Estadio San Isidro

9.30 hs San Isidro “A” vs. Belgrano (Z)

11 hs Barrio Parque (C) vs. Raver Los Cardales

13.30 hs Ameghino (VM) vs. San Isidro “B”

16:00 hs. – Cuartos de Final 1

17:30 hs. – Cuartos de Final 2

19.30 hs Torneo de Triples por Equipo (Estadio San Isidro)

Estadio El Ceibo

9.30 hs El Tala vs. Ciclista (J)

11 hs El Ceibo vs. Riachuelo (LR)

13.30 hs Argentino Pehuajó vs. 9 de Julio (F)

16:00 hs. - Cuartos de Final 1

17:30 hs. - Cuartos de Final 2

Lunes

Estadio de San Isidro

9:00 hs. - Semifinal 1

10:30 hs. - Semifinal 2

15:30 hs. - Tercer puesto

17:30 hs. - FINAL