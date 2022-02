San Isidro puntero y clasificado a playoffs: lo que le queda para cerrar la fase regular

Con el triunfo conseguido ante Colón en Santa Fe, San Isidro se subió a la cima de la Conferencia Norte al menos hasta que Independiente de Oliva y Central de Ceres completen sus encuentros pendientes.

Más allá de que sus rivales pueden superarlo en los próximos días, el Rojo también se adjudicó el pasaje a los playoffs a falta de diez encuentros para el cierre de la fase regular. Esto quiere decir que ya se aseguró un lugar entre los mejores 12 equipos de la zona.

Ahora, el objetivo que perseguirá el equipo de Beltramo es poder terminar entre los mejores cuatro para así sortear una fase de playoffs. Sin bien mantiene una importante diferencia con sus perseguidores, no será para nada sencillo puesto aún debe enfrentar a rivales directos como Barrio Parque e Independiente de Oliva.

Así está la tabla de posiciones:

Lo que le queda en la fase regular:

Marzo

Martes 1 de marzo | 21.30 hs vs. Deportivo Norte (L)

Domingo 6 de marzo | 21 hs vs. Barrio Parque (V)

Miércoles 8 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (Mza) (L)

Domingo 13 de marzo | 21 hs vs. Independiente de Oliva (V)

Sábado 19 de marzo | 20 hs vs. Libertad (V)

Miércoles 23 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (V)

Viernes 25 de marzo | 21 hs vs. Jachal BC (V)

Abril

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. Barrio Parque (L)

Miércoles 6 de abril | 21.30 hs vs. Villa San Martín (L)

Viernes 8 de abril | 21.30 hs vs. Independiente de Oliva (L)