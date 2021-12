San Isidro ganó en Paraná un partido muy trabajado

San Isidro derrotó este viernes a Echagüe de Paraná en el inicio de la segunda fase de la Liga Argentina de Básquet. Fue en condición de visitante por 83 a 76.

Síntesis

Parciales: 18-29 / 24-15 / 20-18 / 14-21

Echagüe 76: Federico González 3, Mauro Cerone 9, Matías Stival 4, Alan Moreno 3, Rodrigo Riquelme 16, Lisandro Caraballo 19, Joaquín Fernández Álvarez -, Gerónimo Rosso 14 y Augusto Bruera 8. DT: Oscar Bonell.

San Isidro 83: Santiago Bruno 3, Santiago Assum 17, Milton Vittar 13, José Montero 3, Juan Cruz Oberto 18, Emilio Stucky 6, Jerónimo Suñé 5, Gonzalo Romero 1, Ignacio Cuesta, Federico Zezular 13 y Jeremías Diotto 4. DT: Daniel Beltramo.

Estadio: Luis Butta

Comparativa

Lo que le queda en el 2021

Lunes 6 - 21.30 hs | vs. Central de Ceres (VISITANTE)

Jueves 9 - 21.30 hs | vs. Echagüe (LOCAL)

Domingo 12 - 21 hs | vs. Colón de Santa Fe (LOCAL)

Jueves 16 - Súper 8 (Buenos Aires)

Viernes 17 - Súper 8 (Buenos Aires)

Sábado 18- Súper 8 (Buenos Aires)