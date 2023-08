El domingo 27 de agosto, el deportista sanfrancisqueño Gustavo Rosso representará a la ciudad de San Francisco por 10ª vez en una competencia Ironman, la cual este año se desarrollará en Vichy, Francia.

Previo a vivir esta experiencia contó en La Mañana de El Periódico cómo se prepara para este desafío. Rosso emprenderá viaje este domingo, se manifestó orgulloso de representar a la ciudad y con muchas ganas de que llegue el momento. “Para mí es todo un desafío interno que me ha llevado más de trece años de entrenamiento continuo para poder estar en ese lugar y a la vez también estar representando a la ciudad en una carrera donde voy a ser el único sanfrancisqueño y a la vez también el único sudamericano por lo que me informó la organización, así que la verdad que contento”, señaló.

“La preparación de lo que tiene que ver el tipo de deporte que hago, que es triatlón de larga distancia y running -carreras de montaña-, son carreras realmente de no menos de diez horas cada una, lo cual significa que los entrenamientos también son larguísimos y por eso lo hacen tan especial. La cantidad de tiempo diario que hay que dedicarle, la cantidad del machaque, como yo digo, que hay que dar para poder llegar y dar el 100% es mucho. Este año, más allá del entrenamiento diario, es doble turno, todos los días menos los domingos”, explicó.

Será la décima vez que Rosso participa en este tipo de competencias. “Va a ser una carrera realmente difícil de hecho en sí ya largar un Ironman en cualquier parte del mundo es difícil pero esto tiene la altitud en la parte de ciclismo que le da ese condimento, pero hemos entrenado durísimo con Gastón Montenegro, tenemos un equipo de trabajo con Leo Balsagna fisioterapeuta, el doctor Mati Gandolfo, es un deporte que hay que respetarlo”, comentó.

Salud física y mental

Por otro lado, participar de este tipo de careras y dedicarse a este deporte no solo está bueno para la salud física, sino también para la salud mental. En ese sentido, en running es un deporte que gana cada vez más adeptos que inician con distancias cortas van superando sus propias marcas. “Yo comencé este deporte hace trece años atrás por una situación personal que me llevó al límite de mi vida, encontré en este deporte una forma de cansar el cuerpo para poder manejar el alma, cuando el cuerpo está cansado vos por ahí podés descansar por lo menos un rato. Si estás todo el día tirado a lo oscuro en la cama ante una situación adversa te consume, te mata, te lleva a niveles extremos, y bueno el deporte es eso… luego ya se convirtió eh en una forma de vivir la vida y de disfrutarla y hoy ya no podría vivir sin hacer esto, yo siempre lo digo y lo recomiendo, quizás no a tanta distancia, por ahí no tiene sentido, pero sería lo ideal moverse y creo que hoy la gente lo está entendiendo y lo vemos en la calle", expres{o.

“Es una conjunción de cosas la vida, no solamente uno tiene lógicamente la familia, que es tu base, tu trabajo, que es lo que te mantiene activo y lo que te hace llegar a los objetivos, el deporte también es un complemento de todo eso. Años atrás el deporte no se veía de esta manera, o era para un grupo muy pequeño de personas, bueno hoy eso ha cambiado y me parece que es fantástico, es saludable y mejora la calidad de vida”, agregó.

El Ironman

La carrera está compuesta por tres disciplinas. natación donde recorrerá 3 km 800 metros en canales artificiales característicos de la ciudad anfitriona, ciclismo con un trayecto de 180 km y culmina con la maratón de 42 km. “Para todo eso tenés un máximo de 17 horas, después cada uno va a buscar su marca personal, así que realmente es una carrera extrema. En lo que es distancia, es lo más largo que existe después está el Ultraman pero ya pasa a ser muy exclusivo y muy especial. Esto es a nivel masivo, cualquier persona puede correr este tipo de carrera, lógicamente dedicándole el tiempo necesario entrenando, comiendo y descansando. Una vez que termine la carrera no me queda mucho más, me queda una semana tratando de conocer y recorrer porque acá lo más complicado es llegar hasta ahí y ya que estamos ahí, vamos a tratar de conocer un par de lugares”, comentó Rosso.

Por otro lado, el atleta local llevará la bandera de San Francisco. “Yo nací, crecí aquí y voy a morir aquí. Soy un un fanático de San Francisco. A veces voy a otros lugares y les cuento, me encanta, la verdad que me encanta la ciudad, me encanta la gente. Para mí va a ser un honor cruzar esa meta con la bandera de la ciudad, que me la dio el intendente el otro día, así que ahí vamos a estar representando a San Francisco en este pequeño deporte y de alguna manera aportando un granito de arena”, finalizó.