El Ceibo tiene una verdadera ‘prueba de fuego’ en su casa porque este sábado recibe a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, en el marco de la sexta fecha de la Liga Federal de Básquet. Será desde las 21, en un partido que promete muchas emociones.

Los caroyenses llegan a este compromiso con cuatro victorias consecutivas y como único invicto de la zona, mientras que los sanfrancisqueños suman tres victorias al hilo después del debut con derrota.

Será también una especie de reedición de las últimas dos finales de Liga Cordobesa, los dos mejores de las últimas dos temporadas. En 2022 el título fue para la Flor Nacional, mientras que en 2023 fue para Bochas.

Así se juega la fecha (sábado)

19 hs. 9 de Julio (Morteros) vs. Ctral. Argentino (Va. María)

20 hs. Almafuerte vs. Libertad (Sunchales)

21 hs. El Ceibo vs. Bochas SC

Libre: Argentino (Marcos Juárez)

Tabla