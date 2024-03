La Asociación El Ceibo continúa trabajando de cara a la Liga Federal de Básquet y el torneo Asociativo de San Francisco, competencias que afronta en simultáneo en este primer semestre del año.

Este miércoles se disputará la cuarta jornada de la Conferencia Centro-Oeste de la competencia nacional y la Flor Nacional tendrá fecha libre. Sin embargo, estará atento a lo que suceda sobre todo en Las Varillas donde Almafuerte recibirá a 9 de Morteros.

El equipo de Blengini se cruzará con el Tricolor el próximo lunes en el estadio “Antonio Cena” en el marco de la 5ª fecha a las 21 horas.

Antes jugará por el torneo local, también en su casa, con Cultural Arroyito. Este encuentro se disputará el viernes desde las 22 horas.

Liga Federal - Conferencia Centro/Oeste - Grupo A

4° fecha (Miércoles)

21 hs Almafuerte vs. 9 de Julio (Morteros)

21.30 hs Libertad (Sunchales) vs. Ctral. Argentino

22 hs Bochas SC vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: El Ceibo

Tabla

1. El Ceibo 5 pts. (2-1)

2. Almafuerte 5 pts. (2-1)

3. 9 de Julio (Morteros) 5 pts. (2-1)

4. Bochas SC 4 pts. (2-0)

5. Ctral. Argentino 4 pts. (1-2)

6. Argentino 2 pts. (0-2)

7. Libertad 2 pt. (0-2)