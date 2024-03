La Asociación El Ceibo recibe este lunes a Almafuerte de Las Varillas en el marco de la 5ª fecha de la Liga Federal de Básquet. Será desde las 21 horas con la premisa de sumar su primera victoria en el “Antonio Cena”.

El equipo de ‘Mara’ Blengini tuvo fecha libre la semana pasada, pero antes logró ganar sus compromisos en Marcos Juárez y Sunchales después del debut fallido en San Francisco con derrota ante Central Argentino.

El Tricolor tuvo un buen arranque, pero cayó en sus últimos dos compromisos. En la última jornada perdió en condición de local con 9 de Julio de Morteros, equipo que saltó a la cima con esa victoria.

Previa

El Ceibo: Tomás Silveira, Emiliano Galtelli, Luciano García, Martín Sauco, Tomás Aimaretti, Juan Frigerio, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Lucca Brezzo, Matteo Blengini y Mateo Vázquez. DT: Eduardo Blengini.

Almafuerte: Santiago Baudracco, Facundo Verra, Iván Álvarez, Ignacio Marcó, Juan Digliodo, Ivo Rossi, Juan Boglione, Nahuel Más, Stéfano Bachiochi, Enzo Alessandría, Mateo Meritano y Carlos Araujo. DT: Julio Fernández.

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21

5ª fecha (Lunes)

21 hs Bochas SC vs. Libertad (Sunchales)

21 hs El Ceibo vs. Almafuerte (Las Varillas)

22 hs Ctra. Argentino (Va. María) vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: 9 de Julio (Morteros)

