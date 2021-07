Esteban Olivero se transformó esta semana en el nuevo entrenador y coordinador del básquet de El Tala. El ex entrenador de Sociedad Sportiva Devoto y Cultural Arroyito, se mostró muy contento de tomar este desafío con el objetivo de darle un salto de calidad a su carrera y a la institución alba.

En diálogo con El Periódico, Olivero explicó que estará a cargo de las divisiones u15, u17, u19 y Primera. "Estaba buscando un desafío para crecer, para darle un salto calidad a mi carrera y creo que El Tala también está buscando lo mismo: dar un salto de calidad en su trabajo de los últimos años. Yo tengo 35 años, pero hace de los 23 que vengo dirigiendo en Primera División y también dirigiendo a las Selecciones de San Francisco, me llega en un buen momento donde tengo una buena experiencia, una buena base para seguir creciendo porque creo que en el pasado fui aprendiendo mucho de los errores que cometí por ser joven", explicó.

"Además, voy a estar coordinando las demás actividades de basquet dentro del club. Estamos buscando un preparador físico y seguramente el año que viene trataremos de sumar a alguien más".

"Para mí El Tala significa mucho porque yo estuve de niño y de adolescente, jugué en el club, llegué a jugar en Primera; mis valores, mis principios deportivos salen de ahí, tuvieron mucha influencia en mi elección de ser entrenador de básquet, mis amigos son de ahí, la verdad que me dejó muchísimas cosas y espero poder devolverle también un poco de todo lo que me dio. La institución de El Tala es muy importante en la provincia de Córdoba y para mí la verdad que es un orgullo poder sumarme a dirigir las categorías competitivas. Cuando yo arranqué como entrenador, uno de mis objetivos era poder dirigir a El Tala algún día, hoy estoy cumpliendo esos objetivos y seguimos apuntando a crecer. Yo creo que los dos, tanto del club como yo, estamos en un momento donde queremos crecer y eso va de la mano . Esperemos poder dar el salto", señaló el DT.

Sociedad Sportiva y Cultural Arroyito, sus inicios como entrenador

El entrenador viene de dirigir a Cultural Arroyito, pero antes trabajó en Sociedad Sportiva Devoto. Olivero se mostró muy agradecido a dichas instituciones que le dieron la oportunidad de crecer como entrenador.

"Mi paso por Devoto fue muy importante, fue el inicio de mi carrera y me encontró muy joven dirigiendo Primera con jugadores que me llevaban muchos años y con muchas ganas mi deseo siempre fue ser un profesional del básquet, que si bien todavía no lo conseguí porque yo me considero semi profesional, mi paso por Devoto fue muy bueno en una institución donde estuve 9 años y acompañar el crecimiento del básquet junto al crecimiento personal y profesional. Siempre muy agradecido a la institución que me abrió las puertas, que me dio la primera oportunidad para dirigir y el paso por Cultural también fue muy bueno, fue difícil también despegarme de una institución donde yo trabajé tantos años y Cultural me abrió las puertas. Si bien la pandemia no me dejó trabajar de la manera que yo quería, seguí sumando experiencias y a base de partidos, de sacrificio y errores, pero creo que fui formando una filosofía, una idea de juego que hoy me permite estar en una buena posición para seguir creciendo", comentó Olivero.

Lo que viene: diagnóstico y objetivos

"Es muy difícil hacer un diagnóstico tras el paso de la pandemia, esta pandemia la verdad que ha disminuido a los chicos en los clubes, los jugadores de Primera, así que creo que partimos de cero y vamos a ver bien con qué nos encontramos. Si bien El Tala ha crecido muchísimo estos últimos años en la cantidad de chicos y de jugadores, lo que buscamos es acompañar ese crecimiento dándole competencia y dando dándole un estilo de juego y siempre esperando no tener techo; mi primer objetivo es hacer bien las cosas para convencer a los dirigentes, a los jugadores y a todos para que el día de mañana podamos vernos en los planos provinciales", dijo el DT.

En cuanto a los objetivos, Olivero planteó la necesidad de crecer en cantidad de chicos para conformar una buena base de jugadores. "Después en las la formativas no solo tratar de competir a niveles provinciales, sino también formar personas, formar valores, que se identifiquen con el club y crezca también la parte social de de club. Nosotros siempre vamos a apuntar a competir sin olvidarnos de la parte social. Con respecto a Primera, vamos a tratar de hacer lo más competitivos posible, tanto en el Asociativo como en lo que venga el año que viene, que ojalá se pueda jugar un interasociativo y convencer a todas las personas, tanto dirigentes como simpatizantes y jugadores de que podemos dar un salto más, ¿Por qué no jugar un Provincial más adelante? ese es el objetivo y el sueño de todos", dijo el entrenador.