Después de la derrota en Rafaela, el director técnico Sergio Maza hizo una primera autocrítica de lo sucedido en el encuentro de Sportivo Belgrano. En cuanto a táctica expresó que las expectativas planteadas se habían alcanzado, pero el problema estuvo en convertir alguna de las situaciones generadas.

“Lo dijimos en el entretiempo de que teníamos que ser un equipo largo, después sufrimos la expulsión de Berlo y entendí yo que ponerlo a ‘Jere’ (Jeremías Giménez) por delante de Brian Meza iba a resultar en la presión. Nosotros llegamos en forma clara debajo del arco, pero no la pudimos meter”, dijo tras el partido.

Sportivo cumplió con una victoria como local en el debut hace una semana con Sportivo Las Parejas, ahora este domingo buscaba reafirmar lo alcanzado en esa jornada, pero le fue imposible. Además, terminó el encuentro con un expulsado y un gol convertido a los 43 minutos del complemento.

Maza no dejó de lado su frustración por no ganar, pero evitó caer en el exitismo. “Esto recién comienza, te vas dolido porque te vas sin nada, pero no hay que dejar de creer porque es la segunda fecha. Ahora ya estamos en el próximo partido y el lunes contra Depro toda esa bronca y angustia que nos genera hoy la tenemos que revertir sumando de local”.

Por otro lado, evitó escudarse en las condiciones del campo de juego que en última instancia no favorecieron a ningún equipo. Sí rescató que por momentos se apuntó a generar juego y buscar pases cortos por abajo a pesar de ello”.

Asimismo, indicó: “Se hizo todo lo que habíamos trabajado en la semana, pero estas cosas del fútbol son así y necesitamos jugar hasta lo último. Acá fuimos protagonistas, pero hay que ajustar situaciones que no pueden pasar para un equipo que pretende salir campeón”.

Vale destacar que Sportivo recibirá en el Estadio Juan Pablo Francia a Defensores de Pronunciamiento el próximo lunes a las 20.30.