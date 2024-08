El entrenador de Sportivo Belgrano, Sergio Maza, valoró el trabajo del equipo en el duelo con Sportivo Las Parejas. Remarcó la actitud y los argumentos para ir a buscar el empate y lamentó no haber podido sumar fuera de casa.

“Hicimos un gran trabajo, sobre todo en el segundo tiempo. Fuimos a buscar el partido, a tratar de empatarlo y darlo vuelta, lo pudimos haber hecho en los primeros minutos, después son cosas que después van pasando, el equipo local manejó el partido, nos bajó el ritmo de juego y hubo mucho tiempo parado. No hay ningún tipo de excusa porque si nosotros hubiésemos tenido una ventaja hubiésemos hecho lo mismo, no se trata de eso, se trata de que nosotros intentamos el final con argumentos, tratando de asociarnos, desbordes, llegamos al área claro, lamentablemente hoy el arquero también tuvo un buena actuación y creo que salvo la jugada del gol no tuvieron ninguna aproximación, pero bueno, ya está, esto es así. Ahora hay que digerir la derrota y pensar en mañana que tenemos un partido de local que lo tenemos ganar”, dijo el DT.

Y agregó: “Yo creo que esto no se trata de que si ganamos somos nosotros y si perdés no sos nada, somos nosotros siempre en la buenas y en las malas, este cachetazo en algún momento iba a llegar, sabíamos que teníamos un rival durísimo enfrente porque fue competitivo ya en la fase regular y hoy creo desde mi punto de vista que nosotros tuvimos las mejores situaciones. Creo que jugamos mejor el segundo tiempo y ellos tuvieron ese detalle, lo aprovecharon en la pelota parada y eso fue lo que marcó la diferencia”.

Sportivo Las Parejas lo ganó con una jugada de pelota parada y después manejó los tiempos del partido, una receta que supo utilizar muy bien Sportivo Belgrano en la primera parte del año. “Son cosas que no tenemos que dejar de seguir mejorando y de no dejar pasar, no excedernos en confianza, simplemente eso, pero es un partido, quedan muchos, nosotros hemos jugado dos partidos, ganamos uno y perdimos ahora, tenemos que levantar de local, esa es nuestra nuestra responsabilidad y después seguir porque falta todavía mucho y se va a definir seguramente en la última fecha. Le dije a los jugadores que estén tranquilos, la verdad que entraron reventados al vestuario, quedamos con línea de tres, tres delantero fijos, lo fuimos a buscar, no se dio,y tuvo una buena actuación también González que tapó tres manos a mano impresionantes. No hay que buscarle tanta vuelta”, expresó.