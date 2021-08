Sportivo Belgrano visita este domingo -desde las 15.30- a Defensores de Pronunciamiento en medio de una crisis futbolística que viene generando magros resultados ya que suma 11 partidos consecutivos sin victorias y cuatro derrotas al hilo.

El director técnico, Bruno Martelotto, se manifestó preocupado y ocupado por revertir la situación. En diálogo con El Periódico dijo sentirse respaldado y con fuerzas para seguir, pero además fue optimista con respecto a lo que viene: “Sé que es un momento duro, muy difícil donde no se dan los resultados y la gente se impacienta, es lógico y es aceptable porque el hincha quiere ganar. Pero nosotros tenemos que estar lo más fríos posible para seguir creciendo, proyectando a futuro e ir obviamente en búsqueda de esos resultados que nos den tranquilidad. Si bien está demorando más de lo normal, estamos muy convencidos de que vamos camino a eso y que en un futuro este proyecto va a dar más alegrías que tristezas”, expresó.

- ¿Cómo vivís este momento en el plano personal? Te respaldan en un momento difícil respecto a los resultados.

- Lo que siento no lo siente nadie, es un vacío muy grande, una soledad en el día posterior o la noche posterior al partido que se mezclan sensaciones porque uno no deja de lado el sentimiento más allá de lo laboral. Yo celebro esta iniciativa de bancar un proyecto y cuando hablo de bancar no hablo solamente del entrenador, sino la idea. Creo también que este proyecto estará bajo evaluación y se sacarán conclusiones, será en su momento o cuando la Comisión Directiva decida hacer esa evaluación para ver si vamos bien más allá de saber que esta situación en algún momento podía pasar, no de manera tan larga y tan brusca, pero podía suceder. Todos los equipos han tenido bajones, no tan prolongados, pero en la categoría se dio eso… nosotros estamos a pocos puntos de entrar a una clasificación porque está siempre ese pelotón que no puede despegar y no tenemos dudas que con un par de resultados nos vamos a meter otra vez en la pelea.

- ¿Encontraste el equipo en ataque? Con Depro se vio una ofensiva más dinámica, sin referencia en el área.

- Sí, puede ser. Obviamente que cuando pasa un tiempo los rivales te empiezan a conocer, nosotros quizás por momentos terminábamos siendo muy previsibles o con la variante de jugar mucho por banda que nos dio muchas soluciones, sobre todo a lo largo de todo el torneo pasado y en el inicio de este, después el equipo se quedó sin variantes y de esta manera encontramos otras formas de atacar que nos permitieron crear situaciones nuevas, no dar tantas referencias en ataque. Obviamente que hay que seguir puliendo detalles, también saber que no todos los partidos van a ser iguales, sobre todo cuando vamos de visitante que no sabemos cómo se va a presentar el partido, pero en líneas generales mejoramos mucho el aspecto ofensivo que era una falencia que veníamos teniendo porque los partidos previos no habíamos creado tantas situaciones.

- Los resultados no se dan, pero tampoco los pasan por arriba ¿Cómo se trabaja anímicamente con esa impotencia?

Sí, el tema anímico en este momento es fundamental, más allá de querer ganar siempre, ese gol sobre el final de y no poder sumar fue un golpe duro, de todos los que venimos recibiendo ese también fue muy duro, pero ahora la sensación es que el equipo mejoró, que el equipo dio otra imagen, entonces eso nos permite apoyarnos en eso para seguir construyendo.

Hay cosas para seguir mejorando, el equipo tiene que ser más sólido defensivamente y cuando digo eso no hago hincapié o caigo sobre los defensores, sino de forma colectivas defender mejor para ser más sólido y poder competir, a nosotros nos está costando que en todos nos arranques, en momentos buenos del equipo nos lastiman y nos hacen un gol y en esta situación donde lo anímico juega un papel fundamental se nos pone todo cuenta arriba, entonces este salir a luchar con esa aceleración para para buscar el empate y esa desesperación a veces nos lleva a cometer errores propios de la situación en que estamos. Pero yo no tengo dudas de que en algún momento, más allá de que no hay que culpar siempre al azar, también va a jugar para nuestro favor y vamos a conseguir ese bendito resultado que nos dé tranquilidad y que el equipo se pueda soltar.

- ¿Considerás que el hecho de no conseguir los resultados rápidamente es un poco el precio que hay que pagar por el estilo de juego que se intenta promover?

Obviamente que nosotros intentamos ser ofensivos, que intentamos generar algo diferente, pero eso no quita que tengamos que tener más solidez porque yo creo que se pueden hacer las dos cosas.

A veces el mensaje se confunde y se cree que solamente nosotros pretendemos una cosa y el fútbol es un todo y obviamente que cuando atacas más, por momentos quedas desprotegido y nos ha pasado. Después, el hecho de intentar en una salida limpia, con asociaciones, si nosotros analizamos todos los goles que nos han convertido ninguno, creo que fue uno solo que fue por un error en la salida, pero fueron la mayoría por transiciones, por estar muy volcados en ataque y quedar desprotegido, eso nos ha pasado, pero no por una salida de fondo, también hemos sufrido alguna pelota detenida, aunque que tratamos de corregirla nos han convertido goles de pelota detenida, que eso hace que los partidos se abran de una manera para el rival donde en esta categoría todos los rivales lo preparan mucho, como nosotros también, y muchas veces nos han abierto partidos o nos han hecho goles de esta manera… tenemos que ajustar cosas, pero no podemos renunciar a nuestra idea.

- ¿Cuánto de aprendizaje tiene esta etapa? Se dice que de las derrotas se aprende mucho más

El aprendizaje es terrible, grande. A nosotros nos tocó pasar una situación muy linda y muy agradable cuando iniciamos, rápidamente nos tocó en un torneo, quizás más corto, clasificar y pelear en Play off y pasar un Playoff por penales después de ir perdiendo, nos tocó ser muy competitivos en Copa Argentina contra Racing que después terminó siendo el subcampeón del fútbol argentino y nosotros estuvimos a 5 minutos de ganarle, nos tocó las primeras seis fechas estar en el segundo y tercer puesto hasta el parate por la pandemia, que se dio en ese mes y que nos golpeó mucho, esa fue una realidad. Hasta ahí nos tocó la buena y después este momento es un aprendizaje muy grande porque uno empieza a entender ciertas cuestiones, a valorar otras, a sacar conclusiones, a equivocarse por supuesto porque en todo este proceso y en toda esta parte hemos tenido equivocaciones lógicas de un cuerpo técnico joven, de un cuerpo técnico que hace su primera experiencia, pero tratamos de aprender de esos errores, porque cuando pase todo esto vamos a salir fortalecidos, entrenadores, futbolistas, dirigentes…

- Están asentándose varios jugadores juveniles en Primera y eso va a ser valorado quizás mucho más en las próximas temporadas, más que ahora donde los resultados no se dan. ¿Qué balance hacés al respecto?

- Creo que este torneo al no tener descenso, sabemos que esta situación hubiese sido diferente, pero nos permite darle rodaje a los futbolistas del club y en un porcentaje mayor porque obviamente que después cuando termina el torneo hay que sacar conclusiones, evaluar y ver el rendimiento, pero la única manera de hacerlo es si los futbolistas juegan porque si no es muy difícil. Lo mismo nos va a pasar a nosotros como entrenadores más allá de los resultados porque obviamente que desde los resultados es fácil de evaluar, que tienen mucha importancia por supuesto y quizás la importancia más grande, pero después hay otra parte que hay que es el día a día, el crecimiento que un cuerpo técnico le puede dar a los futbolistas. Cuando termine la temporada se hará una evaluación y se verá qué porcentaje puede estar en el plantel, qué porcentaje están para ser titulares, pero eso viéndolos, que se equivoquen y que jueguen. Esta fue la idea madre de todo esto, obviamente siendo competitivos, que es lo que nos está faltando.

"La realidad marca que un proyecto deportivo que busca poner futbolistas de la institución, no implica que vayan a ser siempre 10 u 11 titulares del club, es muy difícil, siempre tienen que estar acompañados. El proyecto necesita evaluar y acompañar a esos jóvenes porque no se da en todas las instituciones que jueguen 11 chicos de club, la realidad es que ya que jueguen dos o tres o cuatro es muchísimo", dijo Martelotto.

- ¿Cuán importante es el inicio de la competencia de la Liga Regional para que muchos de los jóvenes también sumen minutos y se mantengan en ritmo de competencia?

Muchísimo, creemos que fue una pérdida muy grande todo este tiempo sin competencia más allá de los futbolistas que han jugado en el Federal. Hay otros chicos que entrenan en el plantel y que no han tenido minutos hace un tiempo largo y la manera de evaluarlos es a través de que jueguen. Por nombrar a uno, cuando Rossi llegó al plantel o cuando debutó venía de tener una base muy grande de partidos en la Primera local, eso te hace crecer mucho.

- Se viene un rival que también viene con una mala racha, un rival directo que es uno de los últimos que estaría entrando en clasificación ¿Qué perspectivas tenés del partido que se viene?

Un rival duro, una cancha difícil. Está demostrado que el Torneo Federal es un torneo duro, difícil donde todos los equipos son parejos, salvo algunos como Racing o Gimnasia y podría decir Chaco For Ever que se han cortado, los demás van pasando por rachas, tienen rachas buenas y se prenden y rachas malas como le pasó a Defensores de Villa Ramallo que venía a los tumbos después se acomodó, estuvo cuarto y ahora hace tres partidos que no gana, todos los equipos tienen ese vaivén. Nosotros lo tuvimos de manera muy larga que hace que estemos en el puesto número 11, pero vamos en búsqueda de esa racha que nos permita otra vez estar arriba y el que viene es un rival directo que podemos descontarle puntos así que vamos ilusionados como para traernos un buen resultado.

Mensaje para el hincha . "Sé que es un momento duro, un momento muy difícil donde no sean los resultados y la gente se impacienta, es lógico y es aceptable porque el hincha quiere ganar, quiere ver a su equipo que gane, pero nosotros tenemos que estar lo más fríos posible para seguir creciendo, para seguir proyectando a futuro y obviamente que queremos ir en búsqueda de esos resultados que nos den tranquilidad, que le den alegría al hincha, pero está demorando más de lo normal, pero estamos muy convencidos de que vamos camino a eso y que en un futuro este proceso va a dar este va a dar más alegrías que tristezas", dijo el DT.