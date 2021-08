El club Sportivo Belgrano comunicó este jueves la implementación de una nueva regla de carácter formativo y educativo para las divisiones inferiores con el objetivo de contribuir a la educación vial.

Desde esta semana los jugadores que lleguen al club el moto sin casco o no tengan coche de conducir no podrán entrenar en el predio "Nicolás Losano". Además, si se repite la falta el o los jugadores no serán citados a los partidos oficiales.

En tanto, si esta infracción se repite por tercera vez la Comisión Directiva tomará cartas en el asunto y aplicará una sanción disciplinaria.

Se trata de una nueva iniciativa para contribuir en la formación personal y social de sus jugadores. En el mismo sentido, cabe recordar, que también se aplica una norma con respecto a los estudios donde el jugador que se lleva materias tampoco puede jugar.