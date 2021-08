Cómo quedó la tabla tras la 16ª fecha del Federal A

Se completó este domingo la 16° fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano sumó su cuarta derrota consecutiva ante Defensores de Pronunciamiento y sigue perdiendo terreno en la tabla de posiciones.

La Verde perdió un partido clave con un rival directo porque el equipo entrerriano, con la victoria, escaló hasta la octava posición y es el último equipo que entraría en zona de clasificación. Con la derrota, Sportivo quedó a 5 puntos de estos puestos y arrancó la segunda rueda con el pie izquierdo.

Resultados de la fecha

Sábado | Boca Unidos 2-3 Central Norte

Árbitro: Guillermo González

Sábado | Gimnasia y Tiro 2-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Domingo | Douglas Haig 0-0 Racing (Cba)

Árbitros: Nahuel Viñas

Domingo | Juv. Unida 1-0 Crucero del Norte

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo | Sarmiento 4-1 Def. de Belgrano

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Sp. Las Parejas 2-0 Chaco For Ever

Árbitro: César Ceballo

Domingo | Sp. Belgrano 1-2Depro

Árbitro: Pablo Núñez

Libre: Gimnasia (CdU)

Tabla

Próxima fecha

Racing. (Cba) vs. Sp. Las Parejas

Chaco For Ever vs. Boca Unidos

Central Norte vs. Juv. Unida (G)

Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro

Unión (Sunchales) vs. Sarmiento

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sportivo Belgrano

Gimnasia (CdU) vs. Douglas Haig

Libre: Depro