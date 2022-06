Los Charabones, en la recta final por la clasificación

El San Francisco Rugby Club afronta la recta final de la fase clasificatoria en busca de un lugar en las semifinales del Super 8 B de la Región Centro.

Tras la derrota ante las Águilas de General Deheza, el equipo de Gustavo Ponteprimo se impuso con claridad el pasado domingo por 57 a 5 a Mañke de La Calera y se mantiene en la tercera colocación de la tabla.

El líder es Catamarca Rugby Club que ganó los 10 partidos que disputó y ya se aseguró un lugar en las semifinales. El resto todavía pugna por los otros tres lugares, a falta de cuatro fechas para cerrar esta etapa.

El elenco sanfrancisqueño enfrentará en la próxima jornada a CRAR de La Rioja en condición de local, luego visitará a Taborín, recibirán al puntero Catamarca Rugby Club y cerrarán fuera de casa visitando a los Zorros de General Deheza.

Próxima fecha

Mañke vs Los Zorros

Los Teros vs Catamarca Rugby

Las Águilas vs Taborín

Los Charabones vs CRAR La Rioja