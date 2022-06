Tiro y Gimnasia disputa el próximo fin de semana los cuartos de final de la Copa de Oro en la Liga Amateur de handball de Villa María que se juega en el Salón de los Deportes de la Municipalidad de dicha localidad.

El equipo de nuestra ciudad accedió a esta fase tras clasificar como segundo en la Zona A, jugará ante Funebreros que terminaron cuartos en la Zona B. Los ganadores de los cruces pasarán a semifinales de la Copa de Oro, mientras que los perdedores jugarán las semifinales de la Copa de Plata.

Los cuartos de final

Leyendas vs. Gladiadores

Tiro y Gimnasia vs Funebreros

General Deheza Handball vs. Retros

Cuervos vs. General Cabrera