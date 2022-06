El próximo sábado, Antártida Argentina tiene un duelo clave porque disputa la última fecha de la fase clasificatoria en la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey, que determinará a los equipos clasificados al torneo Proyección A por el ascenso.

Las Pingüinas vienen de caer ante Universidad Nacional de Córdoba, derrota que las sacó de los puestos de privilegio. Por ello deberá ganarle a Córdoba Athletic en San Francisco para asegurar la clasificación directa e igualar lo hecho en 2021 donde realizaron la mejor campaña en esta federación.

En ese marco, Giuliana Costamagna (26) -una de las jugadoras de mayor trayectoria dentro del club- habló de lo que significa el próximo compromiso y las posibilidades de pelear por un lugar en la máxima categoría.

"Es un partido muy importante para nosotras, lo vivimos como una final, lo tenemos que ganar sí o sí para quedar dentro de las cuatro que clasifican. Estamos muy concentradas, Córdoba Athletic está un punto arriba nuestro y ellas van a salir a ganar o ganar también", explicó.

- ¿Qué cuestiones en particular están trabajando?

Queremos afianzar bien los córners cortos, que son una gran posibilidad de gol. Estamos trabajando eso con más fuerza, buscando la ofensiva porque tenemos que salir a ganar.

- Están repitiendo lo hecho en 2021 ¿Qué balance hacen de la situación en la que están?

El año pasado también se nos dio así, a ultimo momento. Este año lo veíamos un objetivo más seguro de cumplir, el partido pasado que era clave se nos escapó sobre el final, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo, este año íbamos a por todo y todavía nos queda una posibilidad.

- ¿Les dio otra fuerza haber hecho esa campaña en 2021?

La temporada pasada que jugamos con Urú Curé de Río Cuarto de la "A" y que le ganamos, eso nos dio la confianza de saber de que estamos al mismo nivel, que podemos competir y hacerle un buen partido a un equipo de la "A". Eso nos dio mucha confianza para ir por todo, además tenemos jugadoras que volvieron y el equipo está bien armado.

- Hubo cambio de entrenador, de formas de trabajo, pero más allá de eso siguieron rindiendo al máximo hasta la última fecha

Sí, nosotras como grupo estamos muy unidas y tratamos de salir a jugar como nosotras sabemos siempre unidas. Tratamos de que esas cosas no nos afecten, si bien repercute estamos de la mano de Nico Racca (PF), trabajábamos con él desde principio de año...

- ¿Qué significa para vos personalmente atravesar todo el proceso en el club porque vos estás desde que se inició esta historia?

Para mí es muy importante ver el club donde está, nosotras habíamos empezado en Banco Nación jugando en el césped y hoy tener la sintética, estar ahí compitiendo con los mejores clubes de Córdoba, tratando de llegar a un ascenso, es muy importante y muy especial para mí haber transitado todo ese proceso y ver cómo fue creciendo.

"Por ahí se te viene toda a la cabeza, los recuerdos de todo lo que se hizo para llegar donde estamos. Uno trata de darlo todo para cumplir nuestro sueño que es jugar en la A", dijo Costamagna.

- ¿Qué esperas para el sábado?

Esperamos el apoyo de toda la gente que nos acompaña porque es muy importante para nosotras este partido, tenemos que salir a ganar y lograr esa clasificación que fue el primer objetivo planteado del año. Si clasificamos se verán otros objetivos, pero hoy por hoy es ganar o ganar...

Ganar para luchar por el ascenso. Las mejores cuatro de la categoría se cruzarán con otros cuatro equipos de la División A en busca del ascenso, el resto se cruza con equipos de la División B2 con el objetivo de mantener la categoría.

Así se juega la fecha

Tala RC "Blanco" vs Alta Gracia RC

Carlos Paz RC vs Córdoba Rugby

Talleres vs La Tablada "Rojo"

La Salle HC "Blanco" vs Universidad Nacional de Córdoba

Antártida Argentina vs. Córdoba Athletic "Negro"

San Martin (Villa María) vs. Universitario "Blanco"

Así está la tabla

1. San Martín Rugby Club 19 pts.

2. Talleres 19 pts.

3. Carlos Paz Rugby Club 19 pts.

4. Córdoba Athletic Club "Negro" 18 pts.

5. Antártida Argentina 17 pts.

6. Universidad Nacional de Córdoba 16 pts.

7. Alta Gracia RC 15 pts.

8. Córdoba Rugby Club 13 pts.

9. Universitario "Blanco" 12 pts.

10. La Salle Hockey Club "Blanco" 10 pts.

11. La Tablada "Rojo" 4 pts.

12. Tala Rugby Club "Blanco" 2 pts.