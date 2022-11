Este miércoles por la noche se completó la 6ª fecha de la fase de grupos del Torneo Campeonato en Liga Regional de Fútbol de San Francisco donde Sportivo Belgrano cayó en su visita a Social Altos de Chipión y se quedó afuera de la definición.

La Verde tenía que ganar para meterse en los playoffs, sin embargo terminó perdiendo por 1 a 0 y se despidió de la competencia en la tercera colocación de la Zona D. Segundo fue Huracán de Las Varillas que venció a Pueblos Unidos de La Tordilla que tempoco el alcanzó para clasificar.

Por otro lado, en la Zona C, Antártida Argentina fue goleado por 9 de Julio Olimpico de Freyre por 4 a 0 y también cerró su participación en el torneo. En esta zona avanzaron a cuartos Almafuerte de Las Varillas y el "Patrio" que entró como uno de los mejores segundos.

Así quedaron los cuartos de final del Torneo Campeonato

Almafuerte (Las Varillas) vs. 9 de Julio (Freyre)

Rivadavia (Río Primero) vs. 9 de Julio (Morteros)

San Jorge (Brk) vs. Centro Social Brinkmann

Tiro Federal vs. Social Altos de Chipión

Así están los cuartos de final del Torneo Clasificatorio

Sportivo Suardi 5-0 Alianza Carrilobo

Porteña Asoc. vs. Juniors (Suardi)

Sp.Balnearia vs Bartolomé Mitre (Las Varillas)

8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío) vs. Atl. Miramar