Este domingo continúa el torneo femenino de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco en el predio "Nicolás Losano" de Sportivo Belgrano. Se jugará la 4° fecha de la Zona B con las categorías juveniles y primera división.

En primera división, Antártida Argentina enfrentará a Sportivo Suardi con el objetivo de seguir en la lucha por el primer lugar de la tabla que hoy lo ocupa Sportivo Belgrano.

Precisamente la Verde jugará solo en divisiones juveniles ya que Juniors de Suardi no presenta equipo en las divisiones mayores.

Por otro lado, San Jorge de Brinkmann tendrá en la mira el mismo objetivo que las Pingüinas enfrentando a 9 de Julio de Morteros.

Programación

Cancha 1 Juveniles

12:00 hs San Jorge (Brk) vs 9 de Julio (Morteros)

13:00 hs San Jorge (Brk) vs 9 de Julio (Morteros)

14:10 hs Juniors (Suardi) vs Sportivo Belgrano

Cancha 2 Primera División

12 hs San Jorge (Brk) vs 9 de Julio (Morteros)

13:15 hs Sportivo Suardi vs Antártida Argentina