Este domingo se completó parcialmente la segunda fecha del Apertura en la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol. Fue con triunfo por goleada de Sociedad Sportiva Devoto, que es único líder.

El Verde se impuso por 7 a 1 sobre Proyecto Crecer con goles de Ezequiel Gaviglio (x4), Sebastián Vietto (x2) y Leandro Córdoba; mientras que César Astudillo descontó para el equipo sanfrancisqueño. El partido contó con el arbitraje de Marcelo Rodríguez (ARAC).

En el estadio “Darío Jular”, Antártida Argentina cayó por 3 a 0 ante El Trébol de El Tío con goles de Santiago González, Gonzalo Gerbaudo y Antonio Heredia. El encuentro contó con el arbitraje de Sergio Soria (ACAM).

Por otro lado, La Milka debía recibir a Colonia Marina FC, sin embargo el partido fue suspendido por las condiciones del campo de juego tras la lluvia del fin de semana.

La fecha había comenzado el miércoles con la victoria de Cultural La Francia 1 a 0 sobre Sportivo Belgrano.

Tabla de la Zona Centro

SS Devoto 6 pts. El Trébol (El Tío) 3 pts. 8 de Diciembre 3 pts. La Milka 3 pts. (*) Cult. La Francia 3 pts. Colonia Marina 1 pt. (*) Antártida Arg. 1 pt. Sp. Belgrano 0 pts. Proyecto Crecer 0 pts.

(*) Deben completar un partido.

3ª fecha

El Trébol (El Tío) vs. La Milka

SS Devoto vs. Colonia Marina FC

Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

Antártida Arg. vs. 8 de Diciembre (Villa Concepción del Tío)

Libre: Sportivo Belgrano