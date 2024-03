Este jueves arrancó la segunda fecha de la Zona Centro en la Liga Regional de Fútbol de San Francisco y fue con derrota de Sportivo Belgrano en condición de visitante.

La Verde, que había comenzado el torneo también con una caída el pasado domingo en el “Juan Pablo Francia”, no pudo recuperarse y perdió por 1 a 0 ante Cultural La Francia -equipo que también se encuentra disputando el Torneo Provincial-.

El Canalla se impuso por 1 a 0 con un gol en contra y de esta manera logró dar vuelta la página después de un debut con paso en falso en Villa Concepción del Tío.

En el partido de la división reserva fue triunfo de Sportivo Belgrano por 2 a 1 con goles de Juan Ignacio Arostegui y Matías Biancotti.

2° fecha (Zona Centro)

Cult. La Francia 1-0 Sportivo Belgrano

Antártida Arg. vs. El Trébol (El Tío)

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

La Milka vs. Colonia Marina FC

Libre: 8 de Diciembre