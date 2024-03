Este domingo arrancó la temporada de Liga Regional de Fútbol de San Francisco con la primera jornada del Torneo Apertura en la Zona Centro. Fue con victoria de La Milka sobre Proyecto Crecer, empate de Antártida y derrota de Sportivo Belgrano.

En barrio Alberione, Sportivo Belgrano cayó por 1 a 0 ante Sociedad Sportiva Devoto en el estadio “Juan Pablo Francia”. Fue con gol de Ezequiel Gaviglio y con arbitraje de Jonathan Quinteros (ACRAF). En reserva también fue victoria del visitante por 2 a 1.

Por otro lado, La Milka le ganó por 1 a 0 a Proyecto Crecer en condición de visitante (video) y con gol de Hugo Fonseca. El encuentro contó con el arbitraje Sergio Soria (ACAM). En reserva ganó Crecer por 3 a 2.

En Colonia Marina, Antártida Argentina empató 1 a 1 en condición de visitante con gol de Agustín Vale para el equipo sanfrancisqueño y Facundo Vercellone para el local. Fue en un encuentro que tuvo cinco expulsiones (tres en el Pingüino -Beldoménico, Vale y Palacio- y dos en el local -M. Vercellone y Rinero-). El árbitro fue Fernando Márquez (ARAC) y en reserva ganó Marina por 9 a 3.

El partido que completó la primera jornada se disputó en Villa Concepción del Tío, donde 8 de Diciembre venció por 2 a 1 a Cultural La Francia con arbitraje de Ángelo Cornaglia (ARAC). En reserva fue triunfo Canalla por 4 a 3.

En esta primera fecha tuvo jornada libre El Trébol de El Tío.

2° fecha (Zona Centro)

Antártida Arg. vs. El Trébol (El Tío)

Cult. La Francia vs. Sportivo Belgrano

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

La Milka vs. Colonia Marina FC

Libre: 8 de Diciembre

La otra zona de la Liga que se puso en marcha este domingo es la Oeste, que dejó los siguientes resultados:

Pueblos Unidos (La Tordilla) 0-2 Rivadavia (Río Primero)

Atl. Santa Rosa 2-0 Ateneo Juvenil Acción

Belgrano (Río Primero) 2-0 Sarmiento (Stgo. Temple)

Cult. Arroyito 3-0 Vélez Sarsfield (Tránsito) - [En El Tío]

Libre: Sp. 24 de Septiembre (Arroyito)

Cabe señalar que las zonas Norte, Sur y Noroeste postergaron su inicio para el domingo 10 de marzo.