9 de Julio de Morteros derrotó este miércoles a Almafuerte de Las Varillas en el marco de la cuarta fecha de la Liga Federal. El Celeste ahora lidera el Grupo A de la Conferencia Centro-Oeste.

Por otro lado, Bochas Sport Club -vigente campeón cordobés- se mantiene como único invicto del grupo ya que sumó su tercera victoria consecutiva. Derrotó a Argentino de Marcos Juárez en Colonia Caroya y es uno de los escoltas.

Además, Libertad de Sunchales consiguió su primer triunfo en condición de local ante Central Argentino de Villa María.

Por su parte, El Ceibo tuvo fecha libre y tras los resultados de la fecha quedó en la cuarta colocación.

Liga Federal - Conferencia Centro/Oeste - Grupo A

4° fecha (Miércoles)

Almafuerte 67-70 9 de Julio (Morteros)

Libertad (Sunchales) 75-53 Ctral. Argentino

Bochas SC 81-68 Argentino (Marcos Juárez)

Libre: El Ceibo

Tabla

9 de Julio (Morteros) 7 pts. (3-1) Bochas SC 6 pts. (3-0) Almafuerte 6 pts. (2-2) El Ceibo 5 pts. (2-1) Ctral. Argentino 5 pts. (1-3) Libertad 4 pt. (1-2) Argentino 3 pts. (0-3)

5ª fecha (Lunes)

21 hs Bochas SC vs. Libertad (Sunchales)

21 hs El Ceibo vs. Almafuerte (Las Varillas)

22 hs Ctra. Argentino (Va. María) vs. Argentino (Marcos Juárez)

Libre: 9 de Julio (Morteros)