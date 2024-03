Este viernes se pone en marcha el torneo “Gaston Blasi” que organiza la Asociación de Básquet de San Francisco. Será en la localidad de Freyre, dándole la bienvenida al club 9 de Julio a la competencia sanfrancisqueña.

Jugarán el local 9 de Julio Olímpico ante El Tala de nuestra ciudad. Será a partir de las 20 horas con la categoría u17 y 22 horas la primera división.

La jornada continuará el sábado con los partidos de mini, premini y el resto de las divisiones formativas. Mientras que u17 y primera completarán la fecha el domingo con dos partidos en Arroyito y en Devoto.

Así se juega la primera fecha

u17 / Primera división

Viernes 20 hs / 22 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

Domingo 18 hs / 20 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

Domingo 18 hs / 20 hs | SS Devoto vs. El Ceibo

Mini y Premini (Sábado)

9.30 hs / 10.30 hs | El Ceibo Azul vs. SS Devoto

9.30 hs / 10.30 hs | San Isidro vs. El Ceibo Rojo

9.30 hs / 10.30 hs | Alumni vs. Almafuerte

10.30 hs / 11.30 hs | Cult. Arroyito vs. El Tala

u13 (Sábado)

9.30 hs Cult. Arroyito vs. El Tala

10.30 hs San Isidro vs. El Ceibo Rojo

11.30 hs El Ceibo Azul vs. SS Devoto

11.30 hs Alumni vs. Almafuerte

u15 (Sábado)

14 hs | Alumni vs. San Isidro

14 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

14 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

14 hs | SS Devoto vs. El Ceibo

u19 (Sábado)

16 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

16 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

16 hs | SS Devoto vs. El Ceibo