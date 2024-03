En la Tecnoteca de San Francisco, se presentó este miércoles el Torneo Asociativo que llevará el nombre de Gastón Blasi, en honor al gran basquetbolista que dio nuestra ciudad.

El presidente de la Asociación de Básquet de San Francisco, Cristian Guini, les dio la bienvenida a los clubes, deportistas y autoridades presentes, para luego pasarle la palabra al homenajeado Gastón Blasi, quien habló de su trayectoria y dejó enseñanzas y reflexiones a los asistentes.

En ese marco, en La Mañana de El Periódico, Diego Favot contó cómo está diagramado el 2024, que contará con la incorporación de un club más. “Este año se agregó 9 de Julio Olímpico de Freyre, ellos estaban jugando en la Asociación Morterense y bueno ahora van a jugar en la Asociación de Básquet de San Francisco lo cual aumenta la cantidad de equipos y vamos a poder jugar este más partidos. La idea es que los chicos tengan competencia y disputen más juegos durante este el año, también logramos que Alumni en u15 masculino se sume, Alumni siempre había llegado hasta el u13 y ahora va a competir en u15, lo cual también es muy importante”, explicó.

Además, agregó que se va a seguir jugando el minibásquet mixto (femenino y masculino) dividido en mini y premini.

Por otro lado, e lanzó el Programa de Selecciones con un convenio de la Asociación con el Centro de Formación FORMAR. “La idea es poder comenzar a trabajar ya en el mes de abril para los torneos que se van a disputar en septiembre y octubre. La idea es trabajar con las formativas para la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, armar sus equipos de selecciones, por ejemplo, en u13, u15 y u17. Ya el año pasado se comenzó haciendo torneos regionales de selecciones para chicos y chicas de u12, u14 y u16 para que este año se puedan conformar las selecciones de la Federación de Córdoba”, indicó.

“Este año va a ocurrir lo mismo, tanto en masculino como en femenino, se juegan torneos regionales y provinciales de selecciones de esas categoría. u12, u14, u16. El año pasado se lanzó muy sobre la fecha, no hubo mucho tiempo de preparación y por eso la sociedad de la ABSF este año a través de este convenio con Formar va a ir desarrollando las selecciones, a los chicos se les van a hacer toda una serie de estudios y entrenamientos para potenciarlos chicos y que la selección de San Francisco llegue con jugadores de mejor armado y con mejores posibilidades”, agregó.

Así se juega la primera fecha

u17 / Primera división

Viernes 20 hs / 22 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

Domingo 18 hs / 20 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

Domingo 18 hs / 20 hs | SS Devoto vs. El Ceibo

Mini y Premini (Sábado)

9.30 hs / 10.30 hs | El Ceibo Azul vs. SS Devoto

9.30 hs / 10.30 hs | San Isidro vs. El Ceibo Rojo

9.30 hs / 10.30 hs | Alumni vs. Almafuerte

10.30 hs / 11.30 hs | Cult. Arroyito vs. El Tala

u13 (Sábado)

9.30 hs Cult. Arroyito vs. El Tala

10.30 hs San Isidro vs. El Ceibo Rojo

11.30 hs El Ceibo Azul vs. SS Devoto

11.30 hs Alumni vs. Almafuerte

u15 (Sábado)

14 hs | Alumni vs. San Isidro

14 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

14 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

14 hs | SS Devoto vs. El Ceibo

u19 (Sábado)

16 hs | 9 de Julio (Freyre) vs. El Tala

16 hs | Cult. Arroyito vs. Almafuerte

16 hs | SS Devoto vs. El Ceibo