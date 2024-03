En un partidazo entre los dos equipos del momento en la Liga Argentina, San Isidro derrotó este martes a Atenas de Córdoba por 86-79 en el estadio Antonio Manno de San Francisco. Con esta victoria, el Rojo sigue puntero (21-5) en la Conferencia Sur y alcanzó el récord de 17 victorias seguidas en la competencia, igualando a San Martín de Corrientes e Instituto.

Manuel Lambrisca, con 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, fue el jugador más destacado en el equipo que conduce Daniel Beltramo, que tuvo una gran tarea colectiva también apoyada en la labor de Santiago Bruno (13 puntos y 6 asistencias) y otros tres jugadores que terminaron con 11 puntos: Jeremías Diotto, César Lavoratornuovo y Jerónimo Suñé.

En un juego tan parejo como se preveía, el Griego tuvo un mejor comienzo y se llevó el primer cuarto por 22 a 19. Pero San Isidro fue más en los dos periodos siguientes y llegó a sacar 12 puntos de diferencia en el tercer cuarto, para quedarse en el final con un triunfazo y ponerse como puntero absoluto.

Ahora, “Sani” podrá marcar un nuevo récord de 18 victorias en otro partido de “dientes apretados” la próxima semana ante Barrio Parque, el martes 12 y también como local. Luego realizará una gira por San Juan y La Rioja, para cerrar en casa con los "Infernales" de Salta.

Cronograma de partidos

Martes 12 de marzo | San Isidro vs. Barrio Parque

Domingo 17 de marzo | Jachal (San Juan) vs. San Isidro

Martes 19 de marzo | Amancay (La Rioja) vs. San Isidro

Lunes 25 de marzo | San Isidro vs. Salta Basket