La Asociación de Básquet San Francisco tiene todo listo para iniciar la competencia local, la presentación será este miércoles 6 a las 20 en la Tecnoteca. La elección para este año determinó que el torneo se llame “Gastón Blasi”.

El apellido será conocido para muchas personas, aun más para los que vieron a Sportivo Belgrano en sus años dorados del básquet. Blasi nació allí como jugador, de hecho Miguel Aimasso, ex presidente de la Asociación, cuando era entrenador fue a buscarlo para que se sumara a los entrenamientos.

En esa época Gastón tenía 6 años y era 1969, buscarlo no fue algo al azar pues habían visto las condiciones que tenía para convertirse en un jugador de época. El ojo de Aimasso no estuvo errado, Blasi consolidó su andar en los primeros años de la Liga Nacional de Básquet, pero un accidente lo terminó marginando de las canchas.

Otra época

Blasi jugó para Sportivo Belgrano toda su carrera desde los 6 años hasta los 18 años que decidió emigrar para jugar en Atenas. Era una época donde “la verde” captaba muchos seguidores y los partidos se disputaban en canchas al aire libre.

Fue parte de los equipos de Córdoba que se consagraron en el campeonato Argentino Juvenil de su categoría y su desarrollo fue a la par de leyendas como Mario y Marcelo Milanesio.

Captó la atención de todos en el Sudamericano Juvenil de 1981 cuando lograron el título después de vencer a Brasil. Su imagen y la de todo el equipo quedó inmortalizada en la revista El Gráfico

“En un año me cambió todo, porque cuando ganamos el Argentino, salimos en El Gráfico...una locura. Y el Sudamericano de 1981 se jugó en febrero, así de que no ser conocido para nadie, pasé a ser uno de los juveniles más buscados. Me vino a buscar Flor Meléndez. Me acuerdo que cuando volví a Venezuela con el loco Tilatti nos llevaron directo a las oficinas de Miguel Mancini en Obras para hacernos una oferta. Javier la aceptó, pero yo me iba a estudiar a Córdoba, entonces mi viejo me dijo que no me fuera a Buenos Aires. Atenas me había hablado también, entonces me fui con ellos”, le dijo a Basquetplus hace unos años.

Llegó el fin del colegio y decidió ir a Córdoba a estudiar Ingeniería, pero a la par continuaría con el básquet en Atenas.

Cambio

Blasi posteriormente estuvo en los elegidos para el Argentino de mayores en Neuquén, salió campeón del Argentino juvenil y se preparaba para el Panamericano de 1982 que se jugaría en Montevideo. También se consagró campeón con San Francisco en el

Obras no se había rendido y volvió a la carga por el sanfrancisqueño con una oferta única, además en ese momento era el equipo más importante en el país. Lo que sucedió fue una cuestión de destino porque Blasi sufrió un accidente que le cambió la vida.

En enero estaba para firmar con Obras y decidió antes salir en una moto, tuvo un accidente del que no recuerda tantos detalles en Bv. 25 de mayo.

“Me dicen que en un momento me tapan, se me cruza un auto, no alcanzo a frenar y me caigo de la moto. No venía muy despacio. Y sin casco. No me lastimé el cuerpo, solo un rasguño en una rodilla. Pero tuve un golpe muy fuerte contra el pavimento. Me destrocé la cabeza. Nadie me quería tocar. Estaba desfigurado”, contó en esa entrevista.

Retiro

Debido al accidente sufrió una lesión en el ojo derecho de la cual tiempo después se operó porque veía doble, allí regresó a los entrenamientos y lo llamó el entrenador de la selección Alberto Trama que preparaba al equipo para el Mundial juvenil de España en 1983.

Se puso en forma, hizo una preparación impecable y estaba muy emocionado, pero otra vez un tecnicismo lo dejó afuera. “Me llaman de la CABB y me dicen que no me lo habían querido decir antes para no desilusionarme, pero que no podía ir al Mundial porque los clase '63 teníamos que haber jugado el Panamericano de 1982 para poder ser parte del equipo”.

El accidente frustró lo de Obras, no estar en el Panamericano del ‘82 lo sacó de la selección y aun así siguió jugando un tiempo más en Atenas, después pasó a San Martín de Marcos Juárez, pero nada fue lo mismo.

Al final se enfocó en los estudios y el parqué sintió la ausencia de un base tan inteligente y buen conductor. Sin embargo, su huella seguirá siempre en la historia del básquet de los ’80 donde nació hace 40 años la Liga Nacional en la que se lució en las primeras dos temporadas.

En marcha

En su honor la Asociación decidió darle el nombre de la edición 2024 de los torneos locales de básquet. El certamen comenzará el fin de semana del 8 al 10 de marzo desde el minibásquet a Primera División.

En 2024 también habrá un club más en competencia, 9 de Julio Olímpico de Freyre dejó la Liga Morterense y se sumó a esta zona en sus distintas divisiones de varones y mujeres.

Recordemos que en el Apertura de 2023 El Ceibo se quedó con los títulos en todas las divisiones, luego en el Clausura repitió en todos excepto U13 y U19. Además, nuevamente se pondrá en juego la Copa “Zurdo” Rosa.