Comienza el torneo Apertura del Grupo B de Liga Rafaelina de Fútbol con el protagonismo de los equipos de Frontera, que vienen de quedar eliminados de la Copa Centenario y ponen sus fichas en el campeonato anual.

Defensores de Frontera adelantará su compromiso y jugará este jueves en condición de local ante Sportivo Santa Clara. A partir de las 15 jugará la reserva, mientras que desde las 16.30 lo hará la primera división.

Por otro lado, el domingo se jugará uno de los clásico regionales entre Deportivo Josefina y La Hidráulica. La reserva lo hará desde las 14.30 y la primera división desde las 16.

Así se juega la 1ª fecha

Dep. Susana vs. Atl. Esmeralda

San Martín (Angélica) vs. Zenón Pereyra

Sp. Libertad vs. Juv. Unida (Villa San José)

Def. de Frontera vs. Sp. Santa Clara

Dep. Josefina vs. La Hidráulica