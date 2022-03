Tras la "revolución" de la Liga Amateur: La Milka aprovecha el envión, se fortalece y proyecta

El regreso de la Liga Amateur de Fútbol potenció el regreso de los clubes de barrio, espacios necesarios y claves en el desarrollo deportivo y social principalmente de niños y jóvenes. El club La Milka, en su sector, es quizás el mejor ejemplo de esa necesidad.

La institución había renovado autoridades, reacondicionado su predio y había regresado a la Liga Juvenil. Sin embargo, el último torneo de la Liga Amateur -de primera división- generó una revolución y un enorme apoyo los vecinos del barrio.

Fernando Godoy, Juan Carlos Alegranza y Julio Ricci, miembros de comisión directiva, dialogaron con El Periódico y contaron detalles sobre la situación que vive la institución con proyectos edilicios, sociales y deportivos a mediano y largo plazo.

“En general se volvió a acercar al club mucha gente de la ciudad, a nosotros que somos del riñón no nos sorprende, pero sí nos llamó la atención que llevemos tanta gente a Sportivo Belgrano. El acompañamiento que hay con la comisión es muy grato, los mismos hinchas son los que vienen a trabajar al club, fue una revolución buena, esto le hacía falta a la ciudad y a los clubes, esto le hace bien al deporte de San Francisco”, explicó Godoy.

Los actuales dirigentes remarcan la gratitud para con los hinchas y los colaboradores: “Todos quieren estar”, comentaron. Pero también piensan en el mañana y “educar” a los futuros conductores de la institución, ellos no quieren que el club vuelva a quedar sin actividades porque ya saben el daño que eso provocó.

“Antes pasabas y en el club no había futbol, nada, hoy pasas y hay luces, la cantina funcionando, los chicos entrenando, chicos que vienen a ver la práctica o a colaborar con el club, chicos sub 14 que entrenan y no se van, se quedan en el club hasta tarde, pero están acá y no en la calle. Cuando el club estuvo cerrado, se generaron muchas cosas malas en los jóvenes del barrio principalmente. Hoy están más grandes, están bien y esta generación quiere que a los más chicos de hoy no les toque pasar lo que pasaron ellos, que no tenían el club para ir a jugar, no tenían un espacio. La función y a lo que aspiramos es que el día que nos vayamos dejemos estos chicos que están colaborando”, explicó Godoy.

Y agregó: “Durante mucho tiempo, hubo chicos que no tuvieron nada. Hoy para practicar un deporte en otro club tenés que pagar 2 mil pesos de cuota, si vivís con lo justo terminas dejando y después no tienen nada que los motive o que te saque de la calle, vienen las malas juntas, no queremos que vuelva a pasar en el barrio”.

“Lo importante es que la gente del barrio, los colaboradores de siempre se acercan y para nosotros fue muy grato eso, no nos sorprende, pero sí sabemos que fue único, fue un empujón y nos invita a seguir creciendo por el club, nosotros vivimos acá y crecimos acá, es una manera de devolverles lo que nos dieron los antiguos dirigentes del club”, dijo Ricci.

La revolución quintera

El club espera conseguir buenos resultados en las competencias deportivas, pero el objetivo primordial es afianzar las categorías y los planteles, aprovechar ese sentido de pertenencia y fidelizarlo.

“El futbol de La Milka tiene un sentido de pertenencia muy importante, faltó unos años, pero con esta revolución vamos a tener por un tiempo largo las puertas abiertas, vendimos 200 camisetas en 10 días, quedaron unas 70 más vendidas que nos tienen que entregar. Logramos repatriar a gente muy arraigada al club que por distintas circunstancias le ha tocado trabajar en otros lados donde sumaron una capacitación importante, eso nos deja mucho más tranquilo. El club volvió a ser un club”, explicaron.

Marca registrada y las obras que se vienen

Por otro lado, La Milka ya tiene su marca registrada con el objetivo de comenzar a vender merchandising con el logo oficial y generar ingresos. Al mismo tiempo gestionan la personería jurídica para poder calificar en los subsidios estatales. “El próximo mes ya vamos a tener la personería jurídica, va a ser histórico después de 85 años poder identificarnos ante la provincia”, dijo Alegranza.

“A futuro vamos a hacer la nueva entrada donde vamos a colocar una tienda del club y la secretaría. Registramos la marca de La Milka, estamos poniendo cerámicos en las paredes de los vestuarios, vamos a cambiar las luces de la cancha, ya tenemos las luces led así que la semana que viene ya vamos a tenerlas colocadas. Vamos a iluminar otro sector del predio para hacer un espacio reducido y poder entrenar también en ese lugar para descomprimir la cancha oficial”, relataron.

Por otro lado, los dirigentes también coincidieron en que el predio queda chico para semejante respuesta del barrio y ni hablar para lo que se viene en los próximos años. “Soñamos con poder comprar alguna hectárea en un futuro cercano, ver si el municipio nos puede ayudar con eso porque lo cierto es que detrás del barrio hay un nuevo complejo de casas del ProCrear, están el loteo Lo Tengo y pronto ahí habrá muchísimos chicos que necesiten practicar un deporte”, explicaron.

Todos quieren jugar

En el plano deportivo, el club hoy tiene las categorías sub 14 y sub 16 que participarán en la Liga Juvenil, pero además trabaja con un grupo sub 21 y otro de primera división. La respuesta de los jugadores fue inmediata, todos quieren estar.

El entrenador de la primera división será Carlos Arguello, acompañado por Federico Alfonzo como preparador físico y Pablo Rivalta como DT del Sub 21 y coordinador de las inferiores que estarán a cargo de Gabriel Aguirre (Sub 16) y Julián Rostagno (Sub 14).

“Venimos trabajando con un plan desde la primera hasta los más chicos, en primera tenemos un grupo de 50 jugadores, esta respuesta es porque la gente del barrio trabaja, hay movimiento el club y hay una idea a futuro. Hay varios chicos como Carobolante, Gutiérrez, que jugaron en otros clubes y podrían estar en otro lado, pero eligieron quedarse acá. Son hinchas y les interesó la propuesta de este trabajo y por eso se quedaron. Estoy muy contento porque hay buena calidad de jugadores”, explicó el DT Argüello.

Y agregó: “Tenemos que educar técnica y tácticamente a los chicos, estamos trabajando en conjunto con Fede Alfonzo y con Pablo Rivalta, nosotros tuvimos una formación en Proyecto Crecer y hoy la queremos volcar. Los chicos están predispuestos y entendieron el mensaje”.

Por otro lado, Rivalta remarcó el sentido de pertenencia de todo el cuerpo técnico y el desafío de trabajar con los más chicos. “Tenemos que laburar con los chicos que dejan el baby, donde no todos tienen lugar, algunos se han perdido en el proceso y en el trabajo táctico y técnico, pero creo que este es un club donde tenemos todas las herramientas para trabajar puesto por puesto, jugador por jugador y darle lo que les corresponde en el trabajo. Contamos con muchas cosas, no tenemos que dejar pasar esta oportunidad y aprovechar el envión”, indicó.

“La Milka se caracteriza por gente de gran corazón y por estar siempre conectado con el club, todos quieren estar pero en primera división tenemos que que achicar los planteles, de los más chicos no, estamos abiertos para todos para puedan venir a entrenar y formarse como jugador y como persona. Queremos educarlos deportivamente para que puedan aprender y que no nos deje ninguno, eso depende de nosotros, que sepan que las cosas con trabajo se alcanzan y que no hace falta ser titular para ser importante en un equipo. Queremos trabajar y educar”, concluyó.