Este fin de semana continúa la Liga Provincial u13 organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, donde el único equipo sanfrancisqueño en carrera es la Asociación El Ceibo.

El equipo de nuestra ciudad viene de ganarle a Unión Eléctrica la reclasificación el pasado fin de semana consiguiendo un resultado histórico para meterse en octavos de final de la competencia.

Ahora deberá enfrentar a Unión de San Guillermo el próximo sábado a partir de las 17 horas. El cruce se disputará bajo el formato de series al mejor de tres partidos, es decir que en este caso el playoff arranca en la localidad santafesina y luego se traslada a San Francisco. En caso de necesitar un tercer partido se disputará en San Guillermo.

Octavos de final

Banda Norte (Río Cuarto) vs Sarmiento (Leones)

CARIB (Tancacha) vs Poeta Lugones (Cba)

Alianza (Jesús María) vs Matienzo (Cba)

Sp. Suardi vs Bolívar (Carlos Paz)

Almafuerte (Las Varillas) vs Lawn Tennis (Cruz del Eje)

Unión Central (Villa María) vs Universitario (Cba)

Hindú (Cba) vs Banco de Córdoba

Unión de San Guillermo vs El Ceibo